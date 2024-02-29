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Sony, mart ayı PlayStation Plus oyun serisini açıkladı! İşte gelecek oyunlar!

Mart ayının PlayStation Plus oyunları arasında Sifu ve Destiny 2: Witch Queen genişleme paketi yer alıyor. Ayrıca oyunseverler, 2024 yarış sezonuna denk gelecek şekilde EA Sports F1 23 oynayabilecek.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 10:04
Sony, mart ayı PlayStation Plus oyun serisini açıkladı! İşte gelecek oyunlar!

Sony, mart ayı PlayStation Plus oyun serisini açıkladı. Buna göre, Destiny 2: Witch Queen genişleme paketi ve iyi eleştiriler alan aksiyon dövüş oyunu Sifu da dahil olmak üzere bazı iyi oyunlar bulunuyor. Dört oyun da hem PS4 hem de PS5 kullanıcıları için mevcut olacak.

Sifu, gerçek kung fu dövüş stillerine büyük önem vererek eski usul beat-em-up'lara modern bir yaklaşım olarak açıklandı. Ailenizi öldüren kişileri avlayan genç bir dövüş sanatları öğrencisi olarak oynuyorsunuz. Bazıları için tek dezavantajı, başlangıçta son derece zor olması olsa da geliştirici Sloclap, sonunda yeni oyuncular için zorluk ayarları ekledi.

Destiny 2: Witch Queen genişleme paketi, nihayet 2022 yılında dijital mağaza raflarında yerini almadan önce pek çok gecikme yaşadı. Genişleme paketi, MMO hayranlarını çok sayıda yeni görevle tamamlanan yepyeni bir hikâye ile memnun etti. Ayrıca yeni PvP haritaları, teçhizatlar, silahlar, zindanlar ve baskınlar da yer alıyor.

oyun

4 MART'A KADAR VAKİT BULUNUYOR

EA Sports F1 23, 2023 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın resmi oyunu olduğu için yenilmesi gereken Formula 1 simülasyonu olarak biliniyor. Katar ve Las Vegas da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanına yerleştirilmiş çok sayıda pist bulunuyor. En iyi 20 sürücü ve en iyi on takımdan herhangi biri olarak yarışabilirsiniz. Sağlam bir kariyer modu, platformlar arası çok oyunculu mod ve elbette aralarından seçim yapabileceğiniz her türlü son derece hızlı araç yer alıyor.

Son olarak, gizli korku oyunu Hello Neighbors 2 de gelecek. Tıpkı orijinalinde olduğu gibi, bu oyunda da ürpertici komşuları araştırarak kirli sırlarını ortaya çıkarıyorsunuz. Bir korku oyunu olarak tanıtılmasına rağmen, karikatürize görseller oyunu her yaştan oyuncu için uygun hale getiriyor. İncelemeler, orijinaliyle karşılaştırıldığında geniş açık dünyayı ve geliştirilmiş fizik motorunu övdü.

Çok oyunculu nişancı oyunu The Finals da bu indirimin bir parçası olarak 12 yeni silah görünümü ve iki kıyafet içeren bir kozmetik pakete sahip olacak. Yukarıda bahsi geçen dört oyun da 5 Mart'tan 1 Nisan'a kadar PlayStation Plus üyelerine açık olacak. Her zaman olduğu gibi, bazı oyunlar bu ay platformdan ayrılıyor. Foamstars, Rollerdrome ve Steelrising'i kataloğunuza eklemek için yalnızca 4 Mart'a kadar vakit bulunuyor.

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