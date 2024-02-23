Sony, PS sanal gerçeklik başlığı VR2 için resmi PC desteği üzerinde çalışıyor!

Sony, insanların PC oyunlarını çalıştırmasına izin vererek en yeni PlayStation sanal gerçeklik başlığını daha kullanışlı hale getirmek istiyor. Şirket, şu anda PS VR2 (sanal gerçeklik) oyuncularının PS5 aracılığıyla sunulan PS VR2 oyunlarına ek olarak daha fazla oyun çeşitliliği sunmak için PC'de ek oyunlara erişme yeteneğini test ettiğini söyledi. Sony, PS VR2 için PC desteğini bu yıl içinde sunmayı planlıyor ve bu kapsamda, “Daha fazla güncelleme için bizi izlemeye devam edin” açıklamasını yaptı.

PS VR2 çoğunlukla harika bir sanal gerçeklik başlığı olduğu için resmi PC desteği pek çok meraklı tarafından umut edilen bir şeydi. Modcular cihazı SteamVR gibi uygulamalarla çalıştırmanın yolları üzerinde çalışıyorlardı, ancak resmi destek işleri çok daha kolaylaştıracak.

Sony'nin PS5'teki PS VR2'ye gelecek bazı oyunların ayrıntılarını içeren bir blog yazısında PC desteği planlarını duyurmasına rağmen, başlığın şu anki haliyle özellikle güçlü bir oyun kütüphanesine sahip olduğunu iddia etmenin zor olduğu belirtildi. Sony, bir yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana platform için yalnızca üç VR deneyimi yayınladı. Aslında şirket, PS VR2 için gelecekte herhangi bir birinci parti oyun duyurmadı. PS VR oyunlarının geriye dönük uyumluluğunun olmaması, mevcut başlığın kütüphanesini de sınırlıyor.





TÜM HORİZON SERİSİ VR2'DE KULLANILABİLECEK

Bazı önemli geliştiriciler de projelerinin PS VR2 versiyonlarını yapmaktan çekiniyor. Popüler VR sosyal alanı Rec Room'un arkasındaki isimsiz stüdyo, oyunu PS VR2'ye taşımanın çok pahalı olacağını söylüyor.

Dolayısıyla, insanların PC'de sanal gerçeklik deneyimleri için PS VR2'yi daha kolay kullanmalarını sağlamanın akıllıca bir fikir olduğu düşünülüyor. Half Life gibi büyük hitler de dahil olmak üzere daha geniş bir oyun yelpazesinden yararlanabilecekler. Ayrıca, Alyx gibi büyük oyunlar da dahil olmak üzere daha geniş bir oyun yelpazesinden yararlanabilecekler. Bu da Sony'nin daha fazla PS VR2 birimi satmasına yardımcı olacak. Ayrıca Sony'ye Horizon'u piyasaya sürmek için daha fazla neden veriyor. Böylece tüm Horizon serisi bu platformda kullanılabilecek.

Öte yandan, Sony sanal masaüstü desteğini etkinleştirirse, PS VR2 kullanıcılarının bir internettarayıcısı aracılığıyla Xbox Cloud Gaming'e erişebilme olasılığı bulunuyor.