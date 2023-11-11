Spotify'a kendini yeniledi: Kullanıcılar yeni özelliklere bayıldı!

SPOTİFY UYGULAMASINDAN YENİLİK!

Dijital müzik servisi olarak en çok sevilen Spotify'ın kullanıcıları uzun zamandır bekledikleri özelliklere sonunda kavuştu. Sportify’nin TV uygulaması için yeni bir güncelleme yapıldı. İşte detaylar...





Milyonlarca kişinin kullanıcısı olduğu Sportify yeni güncelleme yaptı. Kullanıcıların istekleri doğrultusunda yeni bir güncelleme daha gelen sportify yenilenerek önemli değişiklikler yapıldı. İşte o değişiklikler…

Spotify’nin TV uygulaması, mobil uygulama ve web sürümü birbirine benzer hale getirilirken bu kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir güncellemeydi.

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Ana Sayfa: Sportify TV uygulamasının ana sayfası web ve mobil arayüzü birbirine benzer hale getirildi. Ayrıca kişilerin dinledikleri müzik listelerine göre de özelleştirilen pop castlere kısa yol getirildi. Bu kullanıcıların uzun zamandır bekledikleri bir özellikti.

Yeni Şimdi Çalınıyor sayfası: Şimdi Çalınıyor sayfasında da değişiklik yapıldı. Kullanıcılar güncelleme ile sırada çalacak tüm şarkıları görebilir hale geldi. Daha önceden sadece ilk şarkı görülüyordu.

Hesaplar arası geçiş: Yenilenmiş TV uygulamasında hesaplar arasında geçiş de oldukça kolay bir hale geldi. Ana sayfadaki sağ üstte bulunan profile tıklanarak diğer profillerde görülebiliyor. Bu özellikler ise ücretli ya da ücretsiz aboneliklerde de kullanılabiliyor.