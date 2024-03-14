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Spotify'a kullanıcıları sevindirecek yeni özellik geliyor

Popüler müzik uygulamalarının başında gelen Spotify'da şarkılara kliplerin de ekleneceği açıklandı.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 14:48
Spotify'a kullanıcıları sevindirecek yeni özellik geliyor

Popüler dijital müzik hizmeti Spotify'ın dünya çapında milyonlarca kullanıcısı var. Şirket bu popülerliği korumak adına kullanıcı memnuniyetini artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu nedenle uygulama sürekli geliştirilmektedir. Son haftalarda sesli kitap özelliği ücretli abonelik olarak da sunulmaya başlandı. En son Spotify, şarkıların kliplerini görüntüleme özelliğini eklediğini duyurdu.

"Şarkıların klipleri Spotify'da görünmeye başladı"

Spotify'a kullanıcıları sevindirecek yeni özellik geliyor

Spotify şirketinin Küresel Tüketici Deneyimi Başkanlık görevini yürüten Sten Garmark'a göre sanatçılar artık Spotify'daki şarkılarına klipler ekleyebilecek. Şimdilerde test edilen özellik çerçevesinde dünyaca ünlü sanatçılar Ed Sheeran, Doja Cat, Ice Spice gibi sanatçıların klipleri yayınlandı.

Verilen bilgilere göre özellik şu anda Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İsveç, Brezilya, Kolombiya, Filipinler, Endonezya ve Kenya'da mevcut. Türkiye'de ne zaman kullanılacağı henüz belli değil.

Spotify'da şarkı kliplerini nasıl izlenir?

Spotify'da bir şarkının klibini izleyebilmek için müzik çalma ekranındaki Videoya Git düğmesine dokunmanız yeterlidir. Tabii şarkının videoya ihtiyacı olduğunu da belirtmek isteriz. Şarkıyı baştan çalmak ve müzik videosunu oynatmak için dokunabilirsiniz. Telefonunuzu yan çevirerek de videoya geçebilirsiniz. Video oynatılırken önceki görünüme dönmek için Sese geç düğmesine dokunun.

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