Steam'de aile modu dönemi: Aynı anda 6 kişi birden oynayabilecek

Steam Aileleri: Oyun Paylaşımında Yeni Bir Dönem Başlıyor

Steam, oyun paylaşımını daha da ileriye taşıyarak "Steam Aileleri" programını duyurdu. Bu yeni sistem, Steam Aile Paylaşımı ve Steam Aile Görünümü'nün yerini alacak ve kullanıcıların aile üyeleriyle oyunları daha kolay bir şekilde paylaşmalarını sağlayacak.

Steam Aileleri, bir kişinin oluşturacağı ve beş kişinin faydalanabileceği bir sistemdir. Aile içindeki her üye, "Aile Kütüphanesi" adı verilen ortak bir kütüphaneye erişebilir ve bu kütüphanedeki tüm oyunlardan faydalanabilir. Bu, aile üyelerinin çevrimiçi oyun oynarken bile diğerlerinin kütüphanesindeki oyunları oynamalarına olanak tanır. Ayrıca, her üyenin oyunları tek bir kütüphanede birleştirilir, ancak kopya sayısı belirlenmiş bir limit tarafından sınırlanır. Yani, aynı anda aynı oyunu oynamak isteyen her kişi için bir kopya gereklidir.

Steam Aileleri ayrıca ebeveynlere de kontrol imkanı sunar. Ebeveynler, çocuklarının hangi oyunları ve ne zaman oynayabileceğini sınırlayabilir ve mobil uygulama üzerinden çocuklarının aktivitelerini takip edebilirler. Ayrıca, çocuklar ek oyun süresi istediklerinde bunu talep edebilir ve bu talepleri yetişkinlerin onaylaması gerekir.

Steam Aileleri şu anda Steam'in Beta versiyonunda hayata geçti ve kullanıcılar Beta İstemci'yi aktifleştirerek yeni sistemi şimdiden deneyebilirler. Ancak, tüm oyunların bu sisteme açık olmadığını unutmamak gerekir. Ancak, gelecekte daha fazla oyunun Steam Aileleri uygulamasına geçmesi bekleniyor. Şu anda Aile Paylaşımı için uygun olan bazı popüler oyunlar arasında Helldivers 2, Baldur’s Gate 3, Balatro, Cyberpunk 2077, Elden Ring ve Hogwarts Legacy bulunuyor.