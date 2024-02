Steam hayranlarına kaçırılmaz fırsat! Değeri 4.900 TL üzerinde olan inanılmaz oyun paketi 362 TL! 2 adet 83 puanlı oyunla birlikte

HUMBLE BUNDLE’DAN OYUNSEVERLERE MÜTHİŞ FIRSAT: CONTROLLER CHAOS

Humble Bundle, oyunseverlere kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Controller Chaos adlı yeni paketinde, gamepad ile oynanabilen 7 farklı oyunu çok uygun fiyatlara sunuyor. Bu oyunlar arasında aksiyon, macera, yarış ve spor gibi türlerden seçmeler var. Bu haftaki favori fırsatımız, 11 £ (362 TL ) karşılığında yedi yüksek puanlı oyuna sahip olan Humble Bundle'dan geliyor. Genellikle 155 £ (4.943 TL) değerinde olan yedi oyunun tümünü alabilir ve fiyatının çok altında bir fiyata Steam'de kullanabilirsiniz.





CONTROLLER CHAOS NEDİR?

Controller Chaos, Humble Bundle’ın yeni oyun paketidir. Bu pakette, gamepad ile oynanabilen 7 farklı oyun bulunuyor. Mevcut paket, fare ve klavye olmadan en iyi oynanan PC oyunlarını kutlayan Controller'd Chaos paketidir.

Paketin başındaki oyun, Suda51'in mükemmel ama çılgın hack and slash macerası No More Heroes'dur.

CONTROLLER CHAOS’TA HANGİ OYUNLAR VAR?



Controller Chaos’ta yer alan oyunlar şunlardır:

Harika bir 83 reytinge sahip olan oyuncular, Travis Touchdown'ın dünyanın en iyi on suikastçısını alt eden hikayesini takip etmeyi çok seviyor.

Oyuncuların daha fazlası için geri gelmesini sağlayan bir oyun için çılgın karakterler, eğlenceli mini oyunlar ve stratejik patron dövüşleri içerir.

Paketteki bir diğer mükemmel oyun da, inceleme toplu sitesi Metacritic'te 83 olarak derecelendirilen Sunset Overdrive'dır.

Jet Set Radio ve Tony Hawk's Pro Skater gibi oyunlardan ilham alarak fütüristik dünyada yükselecek ve yolunuza devam edeceksiniz.

Bu iki oyuna eşlik eden diğer oyunlar ise şunlar; estroy All Humans!, Maneater, Orcs Must Die! 3, Ghostbusters: The Video Game Remastered, and Rain on Your Parade.

Ayrıca Rain on Your Parade DLC'sinde %50 indirim kuponu alacaksınız.

Teklif , yeni bir anlaşma çıkana kadar 22 Şubat 2024 Perşembe gününe kadar geçerlidir .

CONTROLLER CHAOS NASIL SATIN ALINIR?

Controller Chaos’ı satın almak için Humble Bundle’ın resmi sitesine girmeniz ve istediğiniz seviyeyi seçmeniz yeterli. Ödemenizi yaptıktan sonra, oyunların Steam anahtarlarını alabilirsiniz. Ayrıca, ödediğiniz paranın bir kısmını hayır kurumlarına bağışlayabilirsiniz.

Controller Chaos ne zaman sona erecek?



Controller Chaos, 22 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.

Controller Chaos’ta hangi tür oyunlar var?

Controller Chaos’ta, aksiyon, macera, yarış ve spor gibi türlerden oyunlar var.

Controller Chaos’ta gamepad dışında başka bir kontrol cihazı kullanabilir miyim?

Controller Chaos’ta yer alan oyunların çoğu gamepad ile oynanmak üzere tasarlanmıştır. Ancak bazı oyunlarda klavye ve fare de kullanabilirsiniz. Oyunların Steam sayfalarından kontrol seçeneklerini kontrol edebilirsiniz.