TEKNOFEST 2023: Adana'daki Havacılık ve Teknoloji Festivali Devam Ediyor

TEKNOFEST 2023 Adana'da Başladı

Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ikinci günü etkinliklerle dolup taşıyor.

İnsansız Savaş Uçağı ANKA III İlk Gösterisini Yapacak

Bu yılki festivalde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA III, ilk kez halka açık bir uçuş gösterisi gerçekleştirecek.

Çeşitli Etkinlikler ve Yarışmalar

Festivalin ikinci gününde, akrobasi gösterileri, ileri teknoloji simülasyonları, bilimsel atölyeler ve çeşitli sergiler yer alacak. Katılımcılar, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET ve diğer hava araçlarının gökyüzündeki performanslarını izleme fırsatı bulacak.

Teknoloji yarışmalarına bu yıl toplamda 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla kişi başvurdu. Dereceye giren ekipler, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarışmaya hak kazanacak.

Dijital Deneyim Alanları

Bu yıl festivalde yer alan Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren alanı, katılımcılara dijital bir yolculuk sunacak. Ayrıca, Çanakkale savaşlarının simülasyonunu deneyimleyebilmek için Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı da katılımcıları bekliyor.

Üç Farklı Sahne ve Atölyeler

Festivalin ana sahnesinde Bilim Gösterisi, Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa ve HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Çocuk sahnesinde ise çeşitli tiyatro gösterimleri ve bilgi yarışmaları düzenlenecek.

Katılımcılara Açık Bir Deneyim

Ziyaretçiler, gün boyunca Güneş Gözlemi, Planetaryum, Uzay Temalı Çocuk Parkı gibi etkinlikler ile Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı gibi sergileri keşfedebilecek. Festival için kayıtlar TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ikinci gününde akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına çok sayıda etkinlik yapılacak. Etkinlikleri takip etmek isteyen vatandaşlar alanlara gelmeye başladı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ikinci gününde akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına çok sayıda etkinlik yapılacak. Etkinlikleri takip etmek isteyen vatandaşlar alanlara gelmeye başladı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ikinci gününde akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına çok sayıda etkinlik yapılacak. Etkinlikleri takip etmek isteyen vatandaşlar alanlara gelmeye başladı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ikinci gününde akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına çok sayıda etkinlik yapılacak. Etkinlikleri takip etmek isteyen vatandaşlar alanlara gelmeye başladı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ikinci gününde akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına çok sayıda etkinlik yapılacak. Etkinlikleri takip etmek isteyen vatandaşlar alanlara gelmeye başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor. Festivalin ikinci gününde paramotor gösterisi gerçekleştirildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor. Festivalin ikinci gününde paramotor gösterisi gerçekleştirildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor. Festivalin ikinci gününde paramotor gösterisi gerçekleştirildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor. Festivalin ikinci gününde paramotor gösterisi gerçekleştirildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor. Festivalin ikinci gününde paramotor gösterisi gerçekleştirildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor. Festivalin ikinci gününde paramotor gösterisi gerçekleştirildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor. Festivalin ikinci gününde paramotor gösterisi gerçekleştirildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor. Festivalin ikinci gününde paramotor gösterisi gerçekleştirildi.