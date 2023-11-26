Telefonunuzu hemen kontrol edin! Eğer bu uygulamalar yüklüyse yandınız

Yaygın inanışın aksine akıllı telefonlarda bulunan pek çok uygulama cihazınıza büyük zararlar verebilir. Bu nedenle bu uygulamaları mümkün olan en kısa sürede kaldırmak en iyisidir.

BU UYGULAMALAR CEP TELEFONLARINIZA ZARAR VERİYOR

Cep telefonlarına yüklenen mobil uygulamalar bazen büyük riskler oluşturabiliyor. Telefonunuzun sağlığına ve verilerinizin güvenliğine önem veriyorsanız, belirli uygulama kategorilerini yükleme konusunda aceleci davranmamalısınız. Pek çok kişinin veri güvenliğini çok ciddiye almadığını söylemek yanlış olmaz. Yakın gelecekte kişisel bilgilerle ilgili büyük endişeler ortaya çıkabilir ve giderek daha fazla insan bu konuyla ilgili sorun yaşayabilir. Telefon uygulamalarının arka planda çalışmasının sebebi RAM bellektir. Kullanımı özellikle hızlı ve sorunsuz olduğundan RAM belleğinden tasarruf sağlayan uygulamalar, ekran kapalıyken bile telefonunuzun pilini azaltabilir. Kısa sürede tükenen bir pilin uzun sürede şarj edilip deşarj edilmesi, ömrünün kısalmasına neden olabilir. Bu, telefonunuzu kısa süreliğine fişe takılı veya şarjsız bırakma sürenizin azalması demektir. Android kullanıcısı iseniz bu uygulamaları indirmenin yanı sıra mobil cihazınızın RAM kullanımını dengelemek için telefonunuzun ayarlar kısmından ek seçeneklere ulaşabilirsiniz. Bu harika uygulamalar aynı zamanda cihazınız için risk taşır. Kullanıcıya, ücretsiz depolama dosyaları mobil cihaza kopyalanarak gelişmiş cihaz performansı görünümü sağlanır. Ne yazık ki, tüm üreticiler daha önce yüklemiş olduğunuz uygulamaların kaldırılmasına izin vermemektedir. Bu amaçla pasivasyon bu uygulamalardaki en verimli ve ortak çözümlerdendir. Ayarlar'a gidin, Uygulamalar sekmesini açın ve kullanılamayan veya kaldırılamayan uygulamaya dokunun. Daha sonra ise aşağıdakileri uygulayın:

İzinler bölümündeki tüm izinleri devre dışı bırakın.

Depolama seçenekleri altında Önbellek'e ve ardından Verileri Temizleye tıklayın.

Veri kullanımı bölümünde olan Arka plan verileri ve Sınırsız veri kullanımı seçeneklerinin işaretini kaldırın.

Uygulama ayrıntıları ekranında, uygulamayı devre dışı olarak işaretlemek için Durdurmaya Zorla'yı seçin.





Bu adımlardan sonra uygulama kullanılmayacak duruma gelecektir ve diğer seçenekleri hafızadan kaldırabilirsiniz. Bu sayede telefonunuzu güvenilir şekilde kullanabilirsiniz. Telefonunuz ne kadar kaliteli olursa olsun Facebook ve Messenger gibi bazı uygulamaların bir süre sonra istenmeyen yan etkileri olacaktır. Arka plan dosyaları GB bazında birikir ve performans üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu uygulamalar yerine Facebook Lite, Meseenger Lite gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Cihazınızda farklı bir uzantıyla saklanan bazı video ve fotoğrafların açılması için Android'in yerleşik servisleri yeterli gelmeyebilir. Ayrıca Google Play Müzik ve diğer müzik çalarlar ihtiyacınız olan her şeyi sağlayamaz. Bundan dolayı kişiler, dosyaları görüntülemek ve bunları .mkv gibi ek uzantılarla açmak adına üçüncü taraf uygulamaları kullanabilirsiniz. GOM ve VLC gibi oyuncular, uygulamalarıyla Android'i dünyada tanınır duruma getirdi. Alternatif olarak Facebook veya Snapchat uygulamalarını tercih edebilirsiniz. Mesela telefonunuz istediğiniz gibi ses çıkarmıyorsa, bir uygulama telefonunuzun istediğiniz gibi ses çıkarmasını engelliyor olabilir. Telefonunuzun ses performansını artırmak için yazılımlar kullanabilseniz de maalesef bu tür uygulamalar telefonunuz için iyi sonuçlar vermeyebilir. Bilinmedik uygulamaları kullanmaktan kaçının. Fotoğraf ya da video düzenlemek için galerinin orijinalliğini doğrulamak adına uygulamaların yaratıcılarını kullanın. Uygulamayı indirmeden önce lütfen yorumları ve geri bildirimleri dikkatlice okuyun.