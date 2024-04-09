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Türk oyuncular ile GTA 6 arasında dil desteği meselesi!

Oyun dünyası şu sıralar Rockstar Games'in GTA 6 ile ilgili haberlere odaklanmışken, GTA 6'ya Türkçe dil desteği konusu da Türk oyunseverlerin gündeminde.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 15:20
Türk oyuncular ile GTA 6 arasında dil desteği meselesi!

Sadece oyun dünyasının değil eğlence sektörünün de en büyük markalarından biri olan GTA'nın bir sonraki halkası GTA 6, ilk fragmanın yayınlanmasının ardından tartışmalara neden oldu. Geçmişte büyük sızıntı ve hack'lerle boğuşan Rockstar Games'in oyun için bir fragman yayınlaması sonrası fragman izlenme rekorları kırarken, oyun dünyası özellikle oyunun çıkış tarihiyle ilgili GTA 6 haberlerini takip ediyor.

Dünya genelindeki oyunseverler oyuna odaklanmışken konu GTA 6 olduğunda Türk oyuncuların gündemi bambaşka. Türk oyunseverler GTA 6'ın aynı zamanda Türkçe dilini de desteklemesi gerektiğini söylüyorlar.

Türk oyuncular ile GTA 6 arasında dil desteği meselesi!

Oyun dünyasının önde gelen şirketlerinden Rockstar Games, oyunlarında henüz resmi Türkçe dil desteğini sunmadı. Ayrıca serinin bundan önceki oyunu GTA 5'in, 13 farklı dili desteklediği biliniyor.

Ülkemiz oyunseverleri Rockstar Games'in Türkçe dil desteği ile ilgili seslerini duyurmak için bir kez daha harekete geçti. Popüler içerik üreticilerinden olan ve aynı zamanda da Phew Phew Games'in kurucularından Enis Kirazoğlu da Twitter'dan (X) Rockstar Games'e GTA 6'ya Türkçe eklenmesi çağrısında bulunanlardan biri.

Türk oyuncular ile GTA 6 arasında dil desteği meselesi!

Peki Rockstar Games'in böyle bir kampanyanın sonucunda GTA 6 oyununa Türkçe dil seçeneğini eklemesi mümkün mü?

Temel olarak sorunun cevabı evet. Bu konuda kamuoyunun görüşünün alınması halinde Rockstar Games, Türkçe'yi destekleyecek adımlar atabilir. Örnek vermek gerekirse şirketin daha önceki oyunlarda Rusça dil desteğinin bulunmadığı görülürken Rus oyuncuların baskısı ve Rusya pazarının önemi nedeniyle Rockstar Games, geçtiğimiz aylarda yayınladığı iş ilanında GTA 6'ya yönelik Rusça dil dil desteğine işaret ediyordu.

Diğer taraftan; Türkçe dil desteğinin Türkiye'deki oyun satışlarına etkisi yadsınamaz bir gerçek. Geçmişte pek çok ünlü oyunun Türkçe lokalizasyon hizmetini veren Rockpick'in kurucu ortağı Ali Baltocuoğlu da bu konuda Rockstar Games'ten bahseden bir diğer isim, ülkemizdeki oyun satışlarına ciddi bir etki yaptığını söyledi. Yani kampanya yeterince ses getirirse GTA 6'yı Türkçe oynamamak için hiçbir neden yok.

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