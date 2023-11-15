Türk savunma sanayisi Dubai’de gövde gösterisi yaptı

Türk savunma sanayisi ürünleri Dubai Airshow 2023’te ilgi görüyor. Baykar, TUSAŞ, ASELSAN ve diğer şirketler fuarda yer alıyor.

Türk savunma sanayisi Dubai’de gövde gösterisi yaptı
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Türk savunma sanayisi Dubai Airshow 2023’te göz dolduruyor

Dünyanın en büyük havacılık etkinliklerinden biri olan Dubai Airshow 2023, 95 ülkeden 1400’den fazla katılımcının katılımıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde devam ediyor. Fuarda, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği birçok ürün de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Baykar’ın milli ve özgün ürünleri ilgi odağı oldu

Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren International Golden Group (IGG) standında, Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 insansız hava araçları (İHA), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) geliştirdiği Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi ve ASELSAN’ın çeşitli ürünleri tanıtılıyor.

Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2’nin prototipleri, fuar katılımcıları tarafından büyük ilgi görüyor. Bayraktar Akıncı, Türkiye’nin ilk ağır sınıf İHA’sı olarak dikkat çekiyor. Bayraktar TB2 ise Türkiye’nin milli ve özgün olarak geliştirdiği ilk taktik İHA’sı olarak biliniyor. Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi ise hava savunma sistemlerinin eğitimi için kullanılan bir hedef uçak olarak öne çıkıyor.

Türk savunma sanayisi Dubai’de gövde gösterisi yaptı

Dubai Airshow 2023'te hangi Türk şirketleri yer alıyor?

Fuarda, Türk savunma sanayisinin yanı sıra havacılık sektörüne de hizmet veren birçok Türk şirketi de stantlarıyla yer alıyor. Pavelsis, Roketsan, Turkish Cargo, Turkish Technic, Garanti Kompozit, Keyvan Havacılık, Redstar Havacılık ve Transvaro gibi şirketler, fuarda ürün ve hizmetlerini sergiliyor.

Dubai Airshow 2023, 17 Kasım’a kadar devam edecek.

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