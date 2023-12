Türkiye bu yıl Google'da en çok bunları merak etti!

Google, Türkiye'nin 2023 yılına dair arama eğilimlerini kamuoyuyla paylaştı, böylece Google'da yapılan popüler aramalar ve ilgi çeken konular ortaya çıktı.

2023 Yılının Arama Trendleri'nin açıklanması, yeni yıla sayılı günler kala büyük bir beklenti yaratıyordu. Google, bu beklentilere cevap vererek, Türkiye'nin 2023 yılında en yoğun olarak sorgulanan konularını belirledi. Bu trendler arasında özellikle şubat ayında meydana gelen deprem felaketi büyük bir ilgi çekti. Depremin etkileri, arama motorlarında yapılan sorgulamalarda belirgin bir şekilde görüldü. Aynı dönemde gerçekleşen Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri de arama trendlerini önemli ölçüde etkileyen konular arasında yer aldı. İsimler kategorisinde ise Sinan Oğan, en çok aranan isim olarak öne çıktı.

"88 Nerenin Plakası" sorusu, meraklı kullanıcılar tarafından yapılan ilginç aramalar arasında dikkat çekerken, "Sürekli Başım Dönüyor Gibi Hissediyorum" ifadesi de diğer bir önemli arama sonucu oldu. Bu bağlamda, Google'ın 2023 Yılının Arama Trendleri, Türkiye'nin o yılki meraklarını ve popüler konularını yansıtarak dikkat çekti.





2023 yılı Türkiye Google arama trendleri, merakla beklenen ve birçok kategoride ilginç sonuçları içeren bir raporla gün yüzüne çıktı.

İSİMLER kategorisinde, Sinan Oğan, Dilan Polat, Zaha, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce gibi isimler dikkat çekerken,

KAYBETTİKLERİMİZ bölümünde Taha Duymaz, Metin Uca, Özkan Uğur gibi kayıpların listesi bulunuyor.

DİZİLER kısmında ise Yalı Çapkını, Çarşamba, Kızılcık Şerbeti gibi yapımların yanı sıra The Last Of Us ve Kirli Sepeti gibi uluslararası eserler de trendler arasında yer aldı.

TARİFLER kategorisinde Aşure tarifi, Güllaç tarifi, Acai bowl tarifi gibi çeşitli lezzetlere dair talepler ön plana çıkarken, ŞARKI SÖZLERİ bölümünde Antidepresan, Enerji ve Müphem gibi şarkıların sözleri arananlar listesinde öne çıktı.

NEREDE bölümünde "Deprem nerede oldu" ve "Gazze nerede" gibi coğrafi konulardan, NASIL? kısmında "Teravih namazı nasıl kılınır" ve "Oy nasıl kullanılır" gibi pratik bilgilerden sorular öne çıkarken, NE ZAMAN? bölümünde Meteor yağmuru ve İstanbul depremi gibi tarihle ilgili sorular öne çıktı.

PLAKALAR kategorisinde 88, 50, 23 gibi plakaların nereden olduğu merak edilen konular arasında yer alırken, BURÇLAR bölümünde en sevilen, en üzgün ve en tatlı burçlar gibi astrolojik konular dikkat çekti.

NE GİYİLİR? bölümü, iş görüşmesinden aile tanışmasına kadar birçok durumu kapsayan ilginç kombin soruları içerirken, HİSSEDİYORUM kısmında ise sürekli baş dönmesi, yorgunluk ve deprem hissi gibi sağlıkla ilgili duygusal durumlar ön planda.

Google'ın 2023 arama trendleri raporu, Türkiye'nin o yıl içindeki meraklarını ve popüler konularını geniş bir perspektifte yansıtmaktadır.