Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcıları belli oldu

Online şikayet platformlarına baktığınızda ülkemizdeki şikayetlerin çoğunun internet kaynaklı olduğunu göreceksiniz. Ne yazık ki bu konuda dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok geride değiliz. Bu arada internet sağlayıcıları altyapıya yatırım yapmaya devam ettiklerini söylüyor. Peki internet hızı ne durumda? Steam, Türkiye'nin en hızlı sabit hattını sunan firmayı duyurdu.

"Türkiye'nin en hızlı sabit hat sağlayıcıları"

Steam'in paylaştığı verilere göre Türkiye'de ortalama indirme hızı 33,3 Mbps. Ancak son 7 yılda toplam 16,2 PB dosyanın indirildiğini görebilirsiniz. Bu da 16 milyon 200.000 GB'a denk geliyor. Peki hangi sağlayıcı en hızlı interneti sunuyor?

Steam verileri raporunda TurkNet, ortalama 63,5 Mbps hızıyla en hızlı sabit hat internetini sunan şirket konumunda. Onu 39,1 Mbit/s ile Türksat ve 36,1 Mbit/sn Netspeed İnternet A.Ş takip etti. Bu şirketler ilk üçte yer alıyor. Turkcell Superonline 35,4 Mbit/s ile dördüncü sırada yer alırken, geri kalan sıralamada 33 Mbit/s ile Millenicom, 28,6 Mbit/s ile Vodafone Türkiye ve 27,4 Mbit/s ile Türk Telekom yer aldı. Turkcell ise 16,9 Mbit/s ile son sırada yer alıyor.

Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcıları:



