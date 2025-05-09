Türkiye'nin STM NETA 300 ile Mavi Vatan'daki Gücü Artıyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız otonom su altı aracı STM NETA 300, deniz testlerine başarıyla devam ediyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, aracın Türk Donanması’nda mayınların tespit edilmesinde görev alacağını duyurdu.

Deniz Testleri Başarıyla Tamamlandı

STM NETA 300, ilk gösterimini 22 Ekim 2024 tarihinde SAHA EXPO Fuarı’nda gerçekleştirdi. Fabrikadan havuz testlerini başarıyla tamamlayan bu milli İOSA, Akdeniz'de yapılan deniz testlerinde tam not aldı. İlk yurt içi satış sözleşmesi de yakın zamanda imzalandı.

Mayın Tespiti İçin Tasarlandı

Güleryüz, STM NETA 300'ün deniz testlerinde tüm sensör, kamera ve otonom seyir denemelerinin başarıyla sonuçlandığını ifade ederken, aracın öncelikli görevinin mayınların tespit edilmesi olacağını belirtti.

İleri Teknolojilerle Donatıldı

STM NETA 300, 300 metre derinlikte görev yapma kapasitesine sahip olup, azami 5 deniz mili sürate ulaşabiliyor. 24 saate kadar görev yapabilen bataryası, mayın karşı tedbirleri harekatına katkı sağlayacak özellikler sunuyor.

Sivil ve Askeri Kullanım Alanları

Gelişmiş modüler tasarımı sayesinde, STM NETA 300 hem askeri hem de sivil alanlarda geniş bir kullanım imkanı sağlıyor. Askeri operasyonda istihbarat, keşif ve gözetleme gibi görevlerin yanı sıra, sivil alanda ise deniz tabanı incelemeleri ve jeofizik araştırmalar gibi çalışmalarda etkin rol alıyor.

Gelecek Hedefleri

STM Genel Müdürü Güleryüz, bu araç ile başladıkları yolculuğun daha büyük insansız su altı araçları ile genişletileceğini ve toplamda geniş bir hizmet yelpazesi sunacaklarını vurguladı.

STM NETA 300, Mavi Vatan'da ulusal güvenliğimiz için önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor ve Türk Donanması'nın envanterine katılarak, uluslararası başarılar elde etmeyi hedefliyor.

STM’nin, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği, insansız otonom su altı aracı "STM NETA" deniz testlerine başarıyla devam ediyor.