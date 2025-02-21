Türkiye-Yunanistan Hackathonu Yarı Finali Bilişim Vadisi'nde Gerçekleşti

Türkiye-Yunanistan Hackathonu'nun yarı final süreci Bilişim Vadisi'nde tamamlandı. 10 ekip finale kalmak için yarıştı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 20:24
Türkiye-Yunanistan Hackathonu Yarı Finali Bilişim Vadisi'nde Gerçekleşti

Türkiye-Yunanistan Hackathonu Yarı Final Süreci Tamamlandı

Türkiye-Yunanistan Hackathonu yarı final süreci, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Bu etkinlik, uluslararası işbirliğini güçlendirmek, girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve iki ülkenin kültürel ve teknolojik bağlarını derinleştirmek amacıyla düzenleniyor.

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlıklarının öncülüğünde başlatılan hackathon, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Bilişim Vadisi ile Atina Startup İş Kuluçka Merkezi işbirliğiyle yürütülüyor.

İki gün süren yarı finalde, 10 takım; sürdürülebilir kentsel mobilite, akıllı şehirler, bilişim ve ulaşım sistemleri, afet yönetimi ve günlük yaşamı kolaylaştıran çözümler üzerine projeler geliştirdi. Takımlar, finale kalmak için kıyasıya mücadele etti.

Takımların projeleri, teknoloji ve girişimcilik dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Jüri, özellikle şehirlerin sürdürülebilirliği, afet yönetimi ve ulaşım sistemleri gibi kritik konulardaki projeleri ilgiyle izledi.

Sonuç olarak, 10 ekip arasından Accesslink, Astrosit, EcoMaris, ECOLOOP, ResQLink ve Smartlight takımları finale kalmaya hak kazandı. Finale kalan takımlar, 27 Şubat’ta Yunanistan'da düzenlenecek olan finale katılacak.

Yunanistan'daki finalde birinci olan takıma 20 bin avro, ikinciye 10 bin avro ve üçüncüye 5 bin avro ödül verilecek. Ayrıca, finale kalan projeler, yatırım ve ticarileşme süreçlerinde desteklenerek küresel pazarda yer bulma fırsatına sahip olacak.

Akıllı Şehirler temasıyla düzenlenen bu hackathon, girişimcilere uluslararası sahnede kendilerini kanıtlama imkanı sunuyor ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Uluslararası işbirliğini güçlendirmek, girişimcilik ekosistemini geliştirmek, iki ülke arasındaki...

Uluslararası işbirliğini güçlendirmek, girişimcilik ekosistemini geliştirmek, iki ülke arasındaki kültürel ve teknolojik bağları derinleştirmek amacıyla düzenlenen "Türkiye-Yunanistan Hackathonu"nun yarı final süreci Bilişim Vadisi'nde başladı. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, programda konuşma yaptı.

Uluslararası işbirliğini güçlendirmek, girişimcilik ekosistemini geliştirmek, iki ülke arasındaki...

Uluslararası işbirliğini güçlendirmek, girişimcilik ekosistemini geliştirmek, iki ülke arasındaki kültürel ve teknolojik bağları derinleştirmek amacıyla düzenlenen "Türkiye-Yunanistan Hackathonu"nun yarı final süreci Bilişim Vadisi'nde başladı. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, programda konuşma yaptı.

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