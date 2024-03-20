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Vivo V30 satışas çıktı: İşte Türkiye satış fiyatı

Telefon pazarında heyecanla beklenen vivo V30, nihayet raflardaki yerini aldı! Telefon tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği bu cihaz, Star Işığı ile stüdyo kalitesinde portre çekimleri yapabilme özelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte detay ve özellikleri...

Yayın Tarihi: 20.03.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 15:05
Vivo V30 satışas çıktı: İşte Türkiye satış fiyatı

ürkiye pazarının uzun zamandır merakla beklediği vivo V30 modeli sonunda raflardaki yerini aldı. Yurt dışında büyük ses getiren tanıtımının ardından Türkiye'de de satışa sunulan bu cihaz, özellikle arka tarafında bulunan Star Işığı ile flaş kullanmadan stüdyo kalitesinde portre çekimleri yapabilme imkanı sunmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

vivo V30'un teknik özelliklerine baktığımızda, 6.78 inç boyutunda bir AMOLED ekranla geliyor. Bu ekran, 1,5K çözünürlük sunarken, 120 Hz yenileme hızı ile yüksek performans sağlıyor. Ayrıca 452 PPI piksel yoğunluğu ve 2800 nit tepe parlaklık ile net ve canlı bir görüntü sunuyor. Telefon, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 işletim sistemiyle çalışan cihaz, 80W kablolu şarj desteğiyle donatılmış 5.000 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor.

VIVO V30 TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI! İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

ürkiye pazarının uzun zamandır merakla beklediği vivo V30 modeli sonunda raflardaki yerini aldı. Yurt dışında büyük ses getiren tanıtımının ardından Türkiye'de de satışa sunulan bu cihaz, özellikle arka tarafında bulunan Star Işığı ile flaş kullanmadan st

vivo V30, kullanıcılarına muhteşem bir fotoğraf deneyimi sunmak için güçlü kamera özellikleriyle donatılmış durumda. Telefonun arka tarafında 50 Megapiksel ana kamera ve 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunurken, ön tarafta ise 50 Megapiksel bir özçekim kamerası yer alıyor. Bağlantı özellikleri arasında 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GNSS ve NFC gibi güncel teknolojiler bulunuyor.

vivo V30'un teknik özelliklerine baktığımızda ise cihazın boyutlarının 164,36 × 75,1 × 7,45 mm olduğunu görüyoruz ve ağırlığının 186 gram olduğunu öğreniyoruz. 6,78 inçlik AMOLED ekran, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 452 PPI piksel yoğunluğu, 2160 Hz PWM karartma ve 2800 nit tepe parlaklık gibi etkileyici özelliklere sahiptir.

Telefon, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci tarafından desteklenirken, RAM kapasitesi 12 GB (LPDDR4x) ve depolama seçenekleri 256 GB veya 512 GB (UFS 2.2) olarak sunuluyor. Cihaz Android 14 işletim sistemi üzerinde çalışırken, bağlantı seçenekleri arasında 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GNSS, NFC ve USB 2.0 yer alıyor. 5000 mAh batarya kapasitesi ve 80W kablolu şarj desteği ile uzun süreli kullanım sağlanıyor.

vivo V30'un fiyatları şu şekildedir:

vivo V30 12 GB RAM + 256 GB: 26.999 Türk Lirası

vivo V30 12 GB RAM + 512 GB: 29.999 Türk Lirası

Ayrıca, ön satışa özel olarak 3.000 TL'ye varan indirimler ve 1.499 TL değerinde vivo TWS 3e kulaklığı hediye edilmektedir. Bu fırsatlarla vivo V30'u edinenler, yüksek performans ve üstün fotoğraf deneyimiyle buluşuyorlar.

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