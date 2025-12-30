Kayseri'de Kadınlara Havacılık Fırsatı: TOMTAŞ ile 18 Kişilik İşbaşı Eğitimi

İŞKUR-TOMTAŞ protokolüyle mesleki eğitim ve istihdam kapısı aralanıyor

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. arasında imzalanan protokol çerçevesinde, çoğunluğu kadın olan 18 kursiyer için işbaşı eğitim programı düzenlenecek. Kursiyerler; havacılık yapısal parçalarının imalatı, destek takımlarının tasarım ve üretimi ile gövde montajları alanlarında faaliyet gösteren TOMTAŞ A.Ş.'de istihdam edilme şansı bulacak.

TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş., 2023 yılında TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ve TOMTAŞ Yatırım A.Ş. ortaklığında kuruldu. Şirket, kısa sürede yaptığı altyapı yatırımlarıyla TUSAŞ, Boeing ve Airbus gibi ulusal ve uluslararası firmaların onaylı tedarikçisi konumuna ulaştı.

Protokol kapsamında, kursiyerler Metal Mamuller Montaj İşçisi mesleğinde mesleki deneyim kazanacak. Programın başlangıç tarihi 5 Ocak 2026 olarak belirlendi.

İmza töreninde konuşan TOMTAŞ Havacılık A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Adem Sarıkaya; "TOMTAŞ Havacılık A.Ş. 2023 yılından bu yana Kayseri’de hizmet vermekte ve büyüyerek yoluna devam etmekte. Bu kapsamda Türkiye İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü ile yapılan dirsek teması neticesinde işbaşı eğitim programı düzenleyip siz gençlere bu fırsatı verdik. İşbaşı eğitim programımız tahmini 4 ay kadar sürecek, birçok eğitimimiz olacak. Eğitimler için özel eğitmenlerimiz Ankara’dan gelecek. Gelecek ekipte gerçekten havacılıkla ilgili güzel deneyimleri olan hocalarımız olacak" dedi.

İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak ise; "TOMTAŞ Havacılık A.Ş. ile uzun zamandır işbirliği içerisindeyiz. Firmamıza işbirlikleri için teşekkür ediyorum. Bugün burada teşviğimiz olan işbaşı eğitim programı için bir aradayız. İş arayanların istihdam edilebilirliklerini artırmak ve mesleki deneyim kazandırmak için işbaşı eğitim programları düzenliyoruz. İşveren hem kursiyerleri yetiştirme imkanı hem de gözlemleme şansı buluyor. Çok verimli olacağına inanıyorum; firma çok güzel, kursiyerlerimizin hepsi pırıl pırı gençler. İnşallah güzel olur" ifadelerini kullandı.

TOMTAŞ Havacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı Emekli Tuğgeneral Ercan Teke de, hayalinin gerçekleştiğini belirterek; "Bunun bir havacılık firmasında olması çok güzel. Kayseri’de de 100 yıl sonra bir ilk diyoruz. Sizlere istihdam oluşturmak, havacılığın burada gelişmesi gerçekten önemli. Garnizon komutanlığı yaptığım dönemde hayalimizde hep böyle bir şey vardı, nitekim bu gerçekleşti" dedi.

Protokol töreninde konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz; "TOMTAŞ gibi değerli bir firmamızın çatısı altında bulunmaktan dolayı mutluyuz. Kayseri’nin havacılık tarihinde TOMTAŞ, yeniden ivme getiriyor. Bu da bizler için kıymetli. O anlamda bugün de güzel bir vesileyle bir aradayız. 18 kursiyerimiz TOMTAŞ çatısı altında hem yetişip hem de sağlam adımlarla buranın marka değerine katkı sunacaklar" dedi.

Kadınlar gücünü gökyüzünde gösterecek