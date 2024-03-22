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WhatsApp'a Discord'un sevilen özelliği geliyor

WhatsApp bu yeni özelliğini test etmeye başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 13:53
WhatsApp'a Discord'un sevilen özelliği geliyor

Sık sık güncellemelerini duyuran WhatsApp çok sevilen bu özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz

WHATSAPP YENİ ÖZELLİĞİ

Milyonlarca insan tarafından tercih edilen WhatsApp uygulaması sık sık güncellemelerini paylaşmaya devam ediyor. WhatsApp uygulamasında yapılacak yeni güncellemede topluluklarda etkinlik oluşturulmasına izin verilecek ve hatırlatıcılar ya da sanal toplantılar oluşturulabilecek. 

whatsapp yeni özelliklerini paylaştı

Topluluklarda grup sohbetlerinde etkinlik oluşturulabilecek ve etkinlikler bir isim ve en fazla 2048 karakterlik açıklama, başlangıç tarihi, etkinlik konumu, etkinlik başladığı zaman video görüşmesi başlama özelliği gibi seçenekler sunulacak. Topluluk içinde daveti kabul eden bütün kullanıcılar etkinlik başladığı zaman bildirim alacak ve etkinliğe sadece topluluk üyeleri erişebilecek. Grup sohbet etkinliği oluşturma özelliğiyle üyeler arasında etkileşimin artması, sanal toplantıların, hatırlatıcıların ya da özel etkinliklerin kolaylaştırılması hedefleniyor. Aynı zamanda topluluklarla ilgili olmayan düzenli gruplar için de bu uygulama kullanılabilecek. 

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