Bist 100
9.200,91 0%
DOLAR
32 0,29%
EURO
35,07 0,24%
ALTIN
2.230,36 0,34%

WhatsApp'a Telegram'ın sevilen özelliği geliyor

WhatsApp'ın beta güncellemesi içinde çıkartma düzenlemesine yönelik özelliğini test etmeye başladığı öğrenildi. Detaylar haberimizde..

Yayın Tarihi: 11.03.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 13:57
WhatsApp'a Telegram'ın sevilen özelliği geliyor

WhatsApp, en aktif kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması konumunu korumak istiyor ve yeni özellikleri test etmeye başladı. Edinilen son bilgilere göre, WhatsApp, beta güncellemeyle çıkartma düzenlemesine yönelik bir özelliği test etmeye başladığı bildirildi.

WhatsApp, Android işletim sistemini kullanan kullanıcılarına çıkartmaları düzenleme özelliği sunuyor. Bu yeni özellik ilk olarak iOS 24.1.10.72 güncellemesi ile WhatsApp beta kullanıcılarının kullanımına sunuldu ve uygulama üzerinden çıkartmalar düzenleme olanağı sağlıyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların üçüncü taraf uygulamasına ihtiyaç duymadan kolayca çıkartma oluşturmasına/düzenlemesine olanak tanıyor.

Google Play Store'da yer alan Android için ise WhatsApp Beta 2.24.6.5 güncellemesi, WhatsApp'ın beta test kullanıcıları için çıkartma düzenleme özelliği sunduğunu ortaya çıkardı. Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz şekilde WhatsApp, resimlerden çıkartmalar oluşturmaya yönelik bir araç sunuyor.

WhatsApp'a Telegram'ın sevilen özelliği geliyor

Artık çıkartma klavyesine erişip "Oluştur"u seçerek ya da doğrudan görüntüyü açarak taşma menüsüne erişip "Etiket Oluştur"u seçerek çıkartmalardan resimlere kolayca dönüştürebilirsiniz. Kullanıcılar ayrıca "Etiket Düzenle" seçeneğini seçip mevcut çıkartmaları düzenleyebilirler.

Bir fotoğraf seçildiğinde WhatsApp otomatik bir şekilde çizim düzenleyiciyi açar ve görseldeki ayrıntıları vurgular. Sonuçları beğenmediyseniz ve farklı bir tarz arıyorsanız ekranın alt kısmında bulunan seçeneklerden alternatif çıkartmalar arayabilirsiniz.

WhatsApp beta sürümünü yükleyen bazı beta test kullanıcıları artık doğrudan WhatsApp'ta çıkartma oluşturma olanağına sahip. Önümüzdeki hafta gibi daha fazla kullanıcı için kullanımına açılacağı tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

İster 2 bin lira ister Ramazan kolisi: Bedavaya hak sahibine dağıtılacak

İster 2 bin lira ister Ramazan kolisi: Bedavaya hak sahibine dağıtılacak

Emekliye bir SMS ile 10 maaş ödeme! O bankalar bir kuruş faiz almıyor

Emekliye bir SMS ile 10 maaş ödeme! O bankalar bir kuruş faiz almıyor

SSK- Bağ-Kur'luya 17-28 Nisan'da ödenecek 2. maaş tutarları netleşti: Fatura desteği bile var!

SSK- Bağ-Kur'luya 17-28 Nisan'da ödenecek 2. maaş tutarları netleşti: Fatura desteği bile var!

Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Epic Games'in bahar indirimi için tarih ortaya çıktı
2
Xiaomi kullananlara kötü haber: Ücretsiz özellik kaldırılacak
3
iPhone'ların beğenilen özelliği Android 15'e gelecek
4
Android 15/One UI 7.0 almayan Samsung modelleri açıklandı
5
WhatsApp'a Telegram'ın sevilen özelliği geliyor
6
iPhone'dan Android'e geçmek artık daha basit olacak
7
Android'lerdeki bu hata yanlış mesaja sebep oluyor

Kamu Bankası ile borçlar sıfırlanacak: 70.000 TL şipşak IBAN'a yatacak

Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

SSK- Bağ-Kur'luya 17-28 Nisan'da ödenecek 2. maaş tutarları netleşti: Fatura desteği bile var!

Emekliye bir SMS ile 10 maaş ödeme! O bankalar bir kuruş faiz almıyor

4A 4B'liye yüzde 30 zam - Nisan'da 1,35'e ek 3.000 TL ödenecek

İster 2 bin lira ister Ramazan kolisi: Bedavaya hak sahibine dağıtılacak

Başvuranlara 5.330 TL destek piyangosu çıktı! Çocuklu aileler elini çabuk tutsun

Adalet Bakanlığı dev personel alımını başlatıyor! Zabıt katibi, mübaşir... KPSS şartına dikkat

Yeni destek programında emekliye ek destek! 0,69 faizli kredi her sene 0,25 indirilecek

Migros'tan 300 TL'lik bedava alışveriş! Ramazan sofraları bedavaya geliyor

Memur olmak isteyenlere dev fırsat! KPSS'den bu puanı alan hemen başvurabilecek

Milyonlarca vatandaşa yeni fiyat verildi! Eskisini unutun, artık bu fiyata satılacak