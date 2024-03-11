WhatsApp'a Telegram'ın sevilen özelliği geliyor

WhatsApp, en aktif kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması konumunu korumak istiyor ve yeni özellikleri test etmeye başladı. Edinilen son bilgilere göre, WhatsApp, beta güncellemeyle çıkartma düzenlemesine yönelik bir özelliği test etmeye başladığı bildirildi.

WhatsApp, Android işletim sistemini kullanan kullanıcılarına çıkartmaları düzenleme özelliği sunuyor. Bu yeni özellik ilk olarak iOS 24.1.10.72 güncellemesi ile WhatsApp beta kullanıcılarının kullanımına sunuldu ve uygulama üzerinden çıkartmalar düzenleme olanağı sağlıyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların üçüncü taraf uygulamasına ihtiyaç duymadan kolayca çıkartma oluşturmasına/düzenlemesine olanak tanıyor.

Google Play Store'da yer alan Android için ise WhatsApp Beta 2.24.6.5 güncellemesi, WhatsApp'ın beta test kullanıcıları için çıkartma düzenleme özelliği sunduğunu ortaya çıkardı. Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz şekilde WhatsApp, resimlerden çıkartmalar oluşturmaya yönelik bir araç sunuyor.





Artık çıkartma klavyesine erişip "Oluştur"u seçerek ya da doğrudan görüntüyü açarak taşma menüsüne erişip "Etiket Oluştur"u seçerek çıkartmalardan resimlere kolayca dönüştürebilirsiniz. Kullanıcılar ayrıca "Etiket Düzenle" seçeneğini seçip mevcut çıkartmaları düzenleyebilirler.

Bir fotoğraf seçildiğinde WhatsApp otomatik bir şekilde çizim düzenleyiciyi açar ve görseldeki ayrıntıları vurgular. Sonuçları beğenmediyseniz ve farklı bir tarz arıyorsanız ekranın alt kısmında bulunan seçeneklerden alternatif çıkartmalar arayabilirsiniz.

WhatsApp beta sürümünü yükleyen bazı beta test kullanıcıları artık doğrudan WhatsApp'ta çıkartma oluşturma olanağına sahip. Önümüzdeki hafta gibi daha fazla kullanıcı için kullanımına açılacağı tahmin ediliyor.