WhatsApp dünya çapında çöktü! Milyonlarca kullanıcı mesaj gönderemedi!

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'a erişimde bir sorun yaşandı ve bir süre boyunca mesajlar gönderilemedi. WhatsApp kullanıcılarının mobil ve masaüstü uygulamalarında yaşanan bu sorun, Meta'ya ait diğer platformlar olan Facebook, Instagram ve Messenger gibi servislerde de etkili oldu. Bu nedenle, WhatsApp'ın yaklaşık iki milyardan fazla kullanıcısı dünya çapında erişim sorunları yaşadı.

Yaklaşık bir saatlik kesintinin ardından, WhatsApp hizmeti normale döndü ve kullanıcılar tekrar uygulamayı kullanmaya başladılar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir. Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımız ile kesintisiz iletişime devam edebilirler" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, kullanıcıların yerli uygulamaları kullanarak iletişimlerini sürdürebileceklerini belirtiyor.





WhatsApp bugün neden çöktü? WhatsApp'ta 3 Nisan tarihinde global bir hizmet kesintisi yaşandı.

WhatsApp ne kadar süre çöktü? Sorun yaklaşık bir saat sürdü.

WhatsApp'a ne oldu? Meta şirketi, sorunun nedenini açıklamadı.

WhatsApp'a erişim ne zaman normale döndü? WhatsApp hizmeti 3 Nisan tarihinde yaklaşık 1-2 saat sonra normale döndü.