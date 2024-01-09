WhatsApp'ta yeni dönem resmen başladı! Hemen uygulamayı açıp kontrol edin

WhatsApp'ın kullanıcıların durum güncellemelerini kolaylıkla web arayüzünden de paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir özelliğini test ettiği öğrenildi. Bu özellik WhatsApp kullanıcıları tarafından bir süredir bekleniyordu.

WhatsApp'ta yeni dönem resmen başladı! Hemen uygulamayı açıp kontrol edin
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2024 yılında WhatsApp'ın birbiri ardına yeni güncellemeler yayınlaması bekleniyor. Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, son dönemde masaüstü versiyonuna da özel bir önem veriyor.

YENİ GÜNCELLEMEDE DETAYLAR BELİRLENDİ

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve rakiplere ayak uydurmak için WhatsApp, mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılan bu özelliği bir web tarayıcısı üzerinden erişilebilir hale getirmek istiyor. İşte WhatsApp'ın yeni güncellemesinin detayları..

WhatsApp'ta yeni dönem resmen başladı

WhatsApp Web’e Durum Güncellemeleri Geliyor!

Bu yeni gelişme, WhatsApp'ı daha kullanıcı dostu ve çeşitli cihazlarda erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Kullanıcılar durum güncellemelerini herhangi bir cihazdan bir web tarayıcısı aracılığıyla paylaşabilirler.

Geçici durum güncelleme özelliği, WhatsApp tarafından 2020 yılında tanıtılmış ve diğer popüler mesajlaşma uygulamalarında da benzer özellikleri takip etmesi nedeniyle kullanıcıların dikkatini çekmişti. Daha önce durum güncellemelerinin paylaşımı belirli mobil cihazlar ile sınırlıydı. Ancak söz konusu özellik, kullanıcıların bu güncellemeleri bir web arayüzü üzerinden paylaşmasına olanak tanıyarak bu sınırlamayı ortadan kaldırıyor. Bu özellik test aşamasındadır ve WhatsApp Web'in beta sürümünde keşfedilmiştir. 

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