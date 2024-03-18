A101 169.990 TL'ye elektrikli araç satacak

Şehir içi ulaşımı daha çevre dostu ve ekonomik hale getirmek amacıyla, perakende devi A101, Volta EV1 Elektrikli Araç modelini tüketicilerle buluşturuyor. A101 tarafından sunulan bu elektrikli araç, şehir içindeki kısa mesafe yolculuklarında pratik bir çözüm sunuyor.

Volta EV1, küçük boyutuyla dikkat çekerken, özellikleriyle de beğeni topluyor. Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama, elektrikli yan aynalar, 4.7 inçlik gösterge paneli ve viraj denge çubuğu gibi özellikler, sürüş deneyimini güçlendiriyor. Aracın 45 km/sa azami hızı ve 63 km menzili, şehir içindeki hareketliliğe uygun bir performans sergiliyor.

Batarya özellikleri de dikkat çekiyor. Volta EV1, 72V 58 Ah kapasiteli VRLA jel bataryadan güç alıyor ve 7-8 saat içinde şarj edilebiliyor. Bu da kullanıcıların şarj endişesi yaşamadan günlük ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyor.





A101, bu çevreci ve pratik aracı tüketicilere 169 bin 900 TL fiyatla sunuyor. Şehir içi ulaşımı daha çevre dostu ve ekonomik hale getirmeyi hedefleyen A101, bu elektrikli araçla geleceğin taşımacılığına bir adım daha yaklaşıyor.

Volta EV1 Elektrikli Araç, hem çevre dostu özellikleri hem de pratik kullanımıyla dikkat çekiyor. A101, bu aracı sunarak hem şehir içi ulaşımı hem de çevre bilincini desteklemeyi amaçlıyor. Bu yenilikçi adım, şehir yaşamını daha sürdürülebilir hale getirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.