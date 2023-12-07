WhatsApp'tan kullanıcıları heyecanlandıracak yeni özellik geliyor

WhatsApp kullanıcılarına yeni güncellemelerini sunmaya devam ediyor! Tüm detaylar haberimizde.

WhatsApp'tan kullanıcıları heyecanlandıracak yeni özellik geliyor
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WhatsApp kullanıcıları bu güncellemeyle çok heyecanlanacak! Yeni özellik bomba gibi geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP YENİ GÜNCELLEMESİ GELİYOR

WhatsApp uygulaması sık sık yeni güncellemelerini paylaşmaya devam ediyor. Uygulamada yüksek kaliteli fotoğraf gönderiminin sağlanması için yeni bir özellik tasarlanmıştı ve bu şekilde fotoğraf ve videoların boyutları korunarak daha kaliteli gönderilebiliyordu. 

whatsapp yeni güncellemesini duyurdu

Uygulamanın yeni özellik üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yeni güncellemenin henüz çalışma ve geliştirme aşamasında olduğu ve yakın zamanda kullanıcılara sunulacağı öğrenildi. 

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