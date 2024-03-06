Windows ve Android kullanıcılarına kötü haber: Artık olmayacak

Android ve Windows kullanıcıları bu özelliği kullanamayacak! Tamamen kaldırıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU ÖZELLİK KALDIRILDI

Windows 11 Android uygulamaların çalışmalarına imkan veren hizmeti iptal etti. Kullanıcıların 2022 senesi itibariyle kullanabildiği özellik artık kaldırıldı. Kullanıcıların bu özellikle birlikte Amazon Appstore indirebilmesi ve Windows 11'de Android uygulamalarını kullanmaları mümkün oluyordu. Microsoft bu özelliği kaldırdığını açıkladı. Amazon Appstore indiren ve uygulamaları kullananlar önümüzdeki seneye kadar kullanıma devam edebilecek ancak 5 Mart 2025 tarihi itibariyle özellik tamamen devre dışı kalacak.





Microsoft geliştirici topluluğun desteği için minnettar olduklarını ve geri bildirimlere açık olduklarını söyledi. Kararla ilgili herhangi bir ayrıntı açıklanmadı. Windows Alt Sistemi Microsoft üzerinden düzenli güncellemelerle birkaç senedir kullanıcıların işlemlerini epey kolaylaştırıyordu. Android 12 ve 13 sürümler de bu özellikten faydalanabiliyordu. Microsoft artık işletim sisteminde yalnızca Windows'a odaklanmış durumda. Geçtiğimiz sene ise Windows Mixed Realityplatformunun kapatılacağı açıklanmıştı.