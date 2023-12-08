Yasaklanması bekleniyordu: TBMM'den TikTok kararı

Son dönemde Türkiye genelinde yankı uyandıran TikTok platformu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu tarafından ele alındı. Sosyal medya devinin Türkiye Sözcüsü Emre Gelen'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, alınacak tedbirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TikTok'un Türkiye genelinde büyük bir etki yaratan fenomenleri ve platformdaki içerikleri konu alan toplantı, son günlerde ortaya çıkan uygunsuz içerikler nedeniyle gerçekleştirildi. TikTok fenomenlerinin bazıları gözaltına alınmış, bu durum kamuoyunda geniş bir tartışma yaratmıştı. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok'a yönelik alınabilecek önlemler arasında bant daraltma ve lisans iptali gibi seçeneklerin değerlendirildiğini belirtti.

Yayman, toplantıda yaptığı açıklamada, hükümetin yasaklamalara ve sansüre karşı olduğunu vurgulayarak, "Evrensel normlarda demokrasinin ülkemizde de işlemesi konusu bizim kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı. Ayrıca, dijital mecraların ulus devletlere karşı tutumunu eleştirerek, ulus aşırı dijital ağların uyuşturucu, kadın ticareti, siber faşizm, çocuk istismarı gibi olumsuzluklara zemin oluşturduğunu belirtti.





Toplantıda ayrıca, TikTok'un temsilcileriyle yapılan görüşmelerde platformun güvenlik önlemleri, moderasyon süreçleri ve içerik denetimi ele alındı. Komisyon Başkanı, özellikle çocuk yaşta kullanıcıları koruma noktasında yaş filtresinin sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda TBMM'de hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

TikTok Sözcüsü Emre Gelen, platformun güvenliği konusunda her zaman daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını belirterek, moderasyon süreçleri ve içerik denetimi konusunda yapılan çalışmaları detaylandırdı. Gelen, Türkiye genelinde 40 binden fazla personelin platform güvenliği için çalıştığını ve moderatörlerin içerikleri topluluk kurallarına uygunluğu konusunda sürekli denetimde olduğunu söyledi.

Toplantı, milletvekillerinin TikTok temsilcilerine yönelik sorularıyla devam etti. TikTok'un Türkiye'deki geleceği konusundaki belirsizlikler, kamuoyunda geniş bir şekilde tartışılmaya devam ediyor.