Yeni elektrikli Porsche Taycan 364 mil menzile ve 300 kW şarj hızına sahip!

Porsche, yeni Taycan'ın 364 mil menzile ulaşabileceğini duyurdu. Mevcut modelin yalnızca 246 mil menzile ulaşabildiği düşünüldüğünde bu büyük bir artış anlamına geliyor. Porsche'nin model serisinden sorumlu Başkan Yardımcısı Kevin Giek yaptığı açıklamada, şirketin "hızlı seyahat" stratejisi sayesinde bu menzile ulaşabildiğini söyledi.

Giek, "Büyük bataryalı, son derece verimli Taycan spor sedan için bu pratik, son test toplam 587 kilometreye varan bir menzil ile sonuçlandı. Harika bir sonuç. Güney Kaliforniya'daki menzil testi, elden geçirilen Taycan'ın ne kadar verimli olduğunu etkileyici bir şekilde ortaya koydu. Elektrikli mobilite için 'hızlı seyahat' stratejimize odaklanmaya devam ediyoruz: verimli sürüşler sayesinde yüksek gerçek dünya menzilleriyle eşleştirilmiş kısa şarj durakları” dedi.





90 BİN DOLARDAN BAŞLAYACAK

Ayrıca bu menzil, Taycan'ın daha büyük Performance Battery Plus modeli kullanılarak elde edildi. Bu nedenle daha uzun menzil için kullanıcıların ekstra ödeme yapması gerekecek. Daha uzun menzile ek olarak, şirket Taycan'ın yapabildiği şarj hızlarını da ciddi şekilde yükseltti. Autocar'ın bir raporuna göre, yeni versiyonun yüzde 6’dan yüzde 80’e şarj olması sadece 14 dakika sürüyor.

Araçlar Torrance/Los Angeles'taki Electrify America Charger'da şarj edildi. Taycan, burada dakikalarca 300 kW'ın üzerinde şarj gücü sergiledi ve 20 dakikanın çok altında bir sürede birkaç kez yüzde 10'dan yüzde 80 şarj durumuna kadar şarj edebildi. Şarj performansı, şarj süresi ve şarjın başlaması için gereken süre de bu testte büyük ölçüde iyileştirildi.

Öte yandan, Taycan 90 bin dolardan başlıyor. Bu nedenle Tesla'nın 86 bin dolardan başlayan Model S Plaid modeliyle en yakından rekabet ediyor. Tesla'nın Plaid modeli tahmini 320 mil menzile sahip, bu yüzden Porsche sonunda bu alanda Tesla'yı geçebilir gibi görünüyor.

Duyuru, Porsche'nin bu yılın ilerleyen dönemlerinde modellerinde Apple'ın yeni nesil Carplay özelliğini kullanacak ilk otomobil üreticilerinden biri olacağının açıklanmasından yaklaşık bir ay sonra geldi.