Yeniden dünyanın en zengini olmak isteyen Jeff Bezos’tan dev stratejik hamle!

Milyarder iş insanı Jeff Bezos, bu hafta 12 milyon Amazon hissesini elden çıkararak stratejik bir hamleyle yaklaşık 2 milyar dolar kazandı ve bir kez daha dünyanın en zengin insanı ünvanını elde etti.

Satış, Bezos'ın yıl sonuna kadar toplam değeri yaklaşık 8,5 milyar dolar olan 50 milyon hisseyi elden çıkarması için şubat ayının başlarında şirket tarafından açıklanan planla uyumlu olduğu belirtildi.

Milyarder iş insanı, şirketin 2023 vekâletnamesine göre aralık ayı sonunda Amazon'un yüzde 10'undan biraz daha az olan 988 milyon hissesine sahipti ve tüm hissesi yaklaşık 168 milyar dolar değerindeydi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Amazon'un hisselerinde bu yıl yaşanan keskin yükseliş, şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanının tahmini servetinde 22,6 milyar dolarlık bir artışa yol açtı. Bu artış Bezos'ı dünyanın en zengin insanları listesinde ikinci sıraya taşıdı ve yayınlandığı tarihte net servetinin 200 milyar dolar olduğu belirtildi.

Bezos'ın hisselerini elden çıkarma kararının ardındaki neden tam olarak bilinmese de, bu büyük satış Elon Musk ile arasındaki net değer farkını azaltarak Bezos'u dünyanın en zengin insanları sıralamasında Tesla CEO'sunu geçecek şekilde konumlandırıyor.





BEZOS'UN SERVETİ ARTARKEN, MUSK'IN SERVETİ DÜŞTÜ

Bu haftaki Amazon hissesi satışından önce Bezos'un net değeri Musk'ın 200 milyar dolarlık servetinin sadece 5 milyar dolar gerisindeydi ve bu da bir numaralı milyarder ünvanını ulaşılabilir kılıyordu. Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın net değeri o günden bu yana 209 milyar dolara yükselse de Bezos'un Musk'ı yakalama yarışı devam ediyor.

Bezoz, ilk kez 2017 yılında Bill Gates'i geride bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu. İkili yıl sonuna kadar bu ünvanı el değiştirdi. Fakat Bezos, Musk'ın kendisini geçtiği Forbes'un dünya milyarderleri listesine göre, 2018'den 2021'e kadar dünyanın en zengin adamı konumunu korudu.

Bezos'un serveti bu yıl artarken, Musk'ın serveti, elektrikli otomobil şirketinin beklenenden daha zayıf büyümesi nedeniyle Tesla'nın hisselerindeki yüzde 27'lik düşüşün yanı sıra bir Delaware yargıcının Musk'ın Tesla'daki 55 milyar dolarlık tazminat paketini geçersiz kılan 30 Ocak tarihli kararı nedeniyle 29 milyar dolar azaldı.

Forbes'un 1 Şubat itibariyle yayınladığı milyarderler listesinde Musk, ilk sırada yer alırken, lüks ürünler grubu LVMH'nin CEO'su ve başkanı Bernard Arnault ikinci, Bezos ise üçüncü sırada yer alıyor. Bloomberg'in New York'ta her işlem gününün kapanışında güncellenen listesinde ise Musk 209 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alırken, Bezos yaklaşık 9 milyar dolar geriden geliyor ve Arnault üçüncü sırada yer alıyor.