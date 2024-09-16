1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Devlet istiraki olarak uzun senelerdir ucuza ve kolaylaştırılmış seçenekleri ile ev sahibi yapmaya devam eden Emlak Konut yeni projesi ile gönülleri çeleceğe benziyor. İstanbul'un en gözde semtlerinden biri olan Fikirtepe'de, Emlak Konut imkanlarıyla hayalleri gerçeğe dönüştürecek ve kolaydan ev sahibi yaptıracak fırsatlarla Emlak Konut Fİkirtepe Evleri için talep formları, Emlak Konut resmi web adresi üzerinden sunuldu. Hem de peşinatı yarıya indirerek ve 2 yıl ödeme yapmadan ev sahibi olmanın yanı sıra, 1,29’dan başlayan faizler ve 72 ay vade imkanı da alıcısını bekliyor.

EMLAK KONUT KADIKÖY SATILIK DAİRELER

İstanbul’un nezih yapısıyla sürekli olarak gelişen Kadıköy ilçesi, Fikirtepe bölgesinde hayata geçirilen yeni konut projesi ile ev sahibi olmanın yolunu, avantajlarıyla açacağa benziyor. Emlak Konut Kadıköy’de satılık konut için arayışa geçen vatandaşa özel olarak başlatılan Yeni Fikirtepe projesinde, yarısı peşin, 2 yıl ödemesiz veya %1,29 vade farkıyla 72 ay taksit seçenekleri sunulmuş bulunuyor.

EMLAK KONUT PROJELERİ TAKSİT VE VADE İMKANLARI

Banka ve kefil derdi olmadan, talep formlarının sunulduğu Emlak Konut Kadıköy satılık konut projesi sayesinde, hayallerdeki eve kavuşmak, avantajları ile birlikte sunuluyor. , ster 1+1, ister 4+1 konut seçeneğiyle, herkes için uygun bir yaşam alanı sunan Emlak Monut Fİkirtepe evleri, güven ve konforu da bir araya getirmesi ile dikkat çekiyor.

Sadece konut değil, aynı zamanda etrafındaki ticari ünitelerle de dikkat çeken proje de, 457 konut ve 21 ticari ünitenin satışa sunulacağı belirtilmiş bulunuyor.

EMLAK KONUT FİKİRTEPE EVLERİ NEREDE

Ulaşım zorluğunun devam ettiği İstanbul’un dikkat çeken semti Kadıköy’de yer alan Fİkirtepe, Kadıköy, Üsküdar ve Tarihi Yarımada üçgeninse yer alıyor. Öte yandan hastaneler, okullar ve alışveriş merkezlerine olan yakınlığı ile dikkat çeken bölgede yer alan Emlak Konut Fikirtepe evleri, metro ve toplu ulaşım alanlarına yakınlığı ile de ulaşım derdinin ortadan kalkmasını sağlıyor.

EMLAK KONUT KADIKÖT SATILIK DAİRELERİN ÖZELLİKLERİ

457 konut ve 21 ticari ünitenin satışa sunulacağı Emlak Konut Fİkirtepe Evleri projesi 10.889,02 m²’lik dev bir arazide yer aldığı belirtilmiş bulunuyor. Konut tipleri arasında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleri ile de her bütçede hanelere ulaşacağı tahmin ediliyor.

EMLAK KONUT FİKİRTEPE PROJESİ ÖDEME SEÇENEKLERİ

İster yeni evli çiftler, ister kalabalık ailelerin kolaylıkla sahibi olabileceği konutlar için geri ödeme seçenekleri de oldukça basit. Yarı peşin, 2 yıl ödemesiz ve 72 ay taksit imkanı ile ev sahibi olmak hayal ürünü olmaktan çıkarken, her bütçeye ve ihtiyaca uygun konut seçenekleri ile dikkart çekeceğe benziyor.

EMLAK KONUTUN İNŞAAT PROJELERİ

Emlak Konut GYO, çeşitli konut projeleri geliştirmeye devam ediyor. Bu projeler arasında Balıkesir Emlak Konutları, Park Yaşam Antalya ve Yenişehir Evleri gibi projeler oldukça dikkat çekiyor. Şu an geliştirilmiş Emlak onut Projeleri; FUA DENİZ PARK · GÖLYAKA İSTANBUL · PARK YAŞAM ANTALYA · MAJÖR GÖLYAKA · EBRULİ KAYAŞEHİR · BALIKESİR EMLAK KONUTLARI · SARAÇOĞLU MAHALLESİ , YENİŞEHİR VLERİ ARNAVUTKÖY . NEXT LEVEL İSTANBUL . ZEKARİYAKÖY 3. ETAP . EMLAK KONUT ÇINARKÖY EVLERİ gibi aktif bir çok proje başvuruları bekliyor.