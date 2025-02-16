Adana'da 1. Hamsi Festivali Binlerce Kişiyi Ağırladı

Adana'da düzenlenen 1. Hamsi Festivali'nde katılımcılara 3 ton hamsi ikram edildi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 20:58
Adana'da 1. Hamsi Festivali Binlerce Kişiyi Ağırladı

Adana'da gerçekleştiren 1. Hamsi Festivali başarıyla sona erdi. Adana Trabzonlular Derneği tarafından Kurttepe Metro İstasyonu yakınında düzenlenen festival, 11 Şubat'ta kapılarını açtı ve katılımcılara toplam 3 ton hamsi sunuldu.

Festival boyunca, ünlü sanatçılar İhsan Aydın, Hikmet Cüre, Sebihan Altunay ve Resul Dindar konserleri ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Hamsi, ekmek arasında ikram edilerek etkinliğe lezzet kattı.

Ayrıca ziyaretçiler, festival alanında kurulan stantlardan yöresel ürünleri alma şansı buldu. Etkinlik, Hülya Polat'ın konseri ile coşkulu bir şekilde sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 1. Hamsi Festivali Binlerce Kişiyi Ağırladı
2
Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor
3
Kızılay'da yüksek maaş ile çalışma fırsatı! Kızılay KPSS'siz en az lise mezunu personel alım ilanını az önce açtı: Tıkla başvur
4
Pantolon, çamaşır sepeti, çöp kovası indirimde! BİM 26 Nisan aktüel ürünler kataloğu
5
En az okur yazar olan personel alımı yapılacağı duyuruldu! Başvuru için son 3 gün
6
Chery çıldırdı! Elektrikli araç piyasasını alt üst edecek: Chery ICAR 03 560 bin TL'ye önsatışta
7
Ticaret Bakanlığı, En Az Lise Mezunu ve KPSS 60 Puanla Kadın/Erkek Memur Alımı Yapıyor! Tıkla Başvur

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor