Adana'da 1. Hamsi Festivali Binlerce Kişiyi Ağırladı

Adana'da gerçekleştiren 1. Hamsi Festivali başarıyla sona erdi. Adana Trabzonlular Derneği tarafından Kurttepe Metro İstasyonu yakınında düzenlenen festival, 11 Şubat'ta kapılarını açtı ve katılımcılara toplam 3 ton hamsi sunuldu.

Festival boyunca, ünlü sanatçılar İhsan Aydın, Hikmet Cüre, Sebihan Altunay ve Resul Dindar konserleri ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Hamsi, ekmek arasında ikram edilerek etkinliğe lezzet kattı.

Ayrıca ziyaretçiler, festival alanında kurulan stantlardan yöresel ürünleri alma şansı buldu. Etkinlik, Hülya Polat'ın konseri ile coşkulu bir şekilde sona erdi.