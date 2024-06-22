1-2-3-4 çocuklu annelere 136 bin TL'lik dev destek! İki şartı sağlamak gerekiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı haberin detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bakanlığın aktardığı projeye göre, SGK ile AB desteğiyle uygulanan program kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaşayan ve çocuklu 7 bin anneye 325 avro (11 bin 347 TL) yardım yapılacak. )

DESTEK 12 AY DEVAM EDECEK

Bakan Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kadınlara meslek hayatının her aşamasında destek olmaya devam edeceğini söyledi. Bakan Işıkhan, annelerin çocuk bakımı sorumluluklarındna dolayı da işgücü piyasasından ayrılmalarını önlemek amacıyla bu projeyi yürüttüğünü belirterek, projenin ikinci dönem kayıtlarının bugünden itibaren başladığını bildirdi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU





Bakan Işıkhan, başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağını söyleyerek açıklamasına devam etti ve detayları şöyle sıraladı:

“Kadınlara iş hayatlarının her aşamasında destedk vermeye devam ediyoruz. Sosyal güvenlik aracılığıyla annelerin çocuk bakımı sorumlulukları nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalmamalarına yardımcı oluyor ve kayıtlı istihdam içerisinde kalmalarını sağlıyoruz. Projenin ikinci dönemi için başvurular bugün başlatıldı. Proje çerçevesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de çalışan annelere 12 ay süreyle 325 avro (11 bin 347 TL) değerinde destek sağlanacak. Eğitimli ve garantili çocuk bakımını da teşvik etmeyi hedeflediğimiz projeden toplamda 7.000 kadın yararlanacak. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) Projesi kapsamında e-devlet üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz."

ANNELER İŞLERİNİ KAÇIRMAYACAK

Bu proje ile anneler alacakları maddi destek sayesinde profesyonel hayattan kopmayacak, aynı zamanda eğitimli ve sertifikalı bebek bakıcılarının istihdamı da artacak. Projeye başvuru işlemleri bugün başladı. Kayıt yaptırmak isteyenler, e-Devlet aracılığıyla eğitimli çocuk bakımı çalışanlarının teşvik edilmesi yoluyla kayıtlı kadınların istihdamının desteklenmesini amaçlayan Proje II'ye başvurabilirler.