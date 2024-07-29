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1 Ağustos'ta A101'den şaşırtan fırsatlar 5199 TL'ye bisiklet 4999 TL'ye televizyon!

A101’in yeni aktüel listesinde televizyonlar ilk sırada dikkat çekiyor. Farklı boyutlarda sunulan televizyon modelleri, evlerdeki ekran ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarlandı. Bunun yanı sıra, buharlı temizleyiciler, halı yıkama makineleri ve hoparlörler de dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:05
1 Ağustos'ta A101'den şaşırtan fırsatlar 5199 TL'ye bisiklet 4999 TL'ye televizyon!

1-agustos-2024-aktuel-urunler-

 

A101, bu hafta perşembe günü müşterilerini büyük bir indirim fırsatıyla karşılıyor. Aktüel ürünler arasında televizyonlardan buharlı temizleyicilere, halı yıkama makinelerinden hoparlörlere kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Özellikle mutfak ürünleri bu haftanın öne çıkanları arasında.

 

1-agustos-2024-aktuel-

 

A101’in kataloğundaki mutfak ürünleri ise bu haftanın en ilgi çekici fırsatlarını sunuyor. Nehir döküm kek kalıbı 299 TL fiyat etiketiyle satışa sunulurken, lava kızartma tavası 28 cm boyutuyla 699 TL’den alıcı buluyor. Ayrıca, mutfakta pratiklik arayanlar için standlı silikon servis seti, 9 parça set ve bir adet stant içeriğiyle 325 TL'den satışa sunulacak.

 

-1-agustos-2024-aktuel-urunler-

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