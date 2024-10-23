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Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Mükemmel Partner Prömiyeri

Bursa Devlet Tiyatrosu, Miro Gavran'ın 'Mükemmel Partner' oyununu prömiyerle sahneleyecek.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:19
Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Mükemmel Partner Prömiyeri

Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Heyecan Verici Bir Oyun

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), ünlü yazar Miro Gavran'ın kaleme aldığı 'Mükemmel Partner' adlı oyununu sahneleyecek.

Yönetmen, Dekor ve Kostümler

Gavran’ın eserine, Nazlı Gözde Yolcu tarafından yapılan çeviri eşlik ediyor. Oyunun yönetmen koltuğunda Süheyla Elbaş otururken, dekor tasarımını Nur Sinem Mete, kostümleri Özge Şenol, ışık tasarımını Ali Karaman, müziklerini ise Gürkan Çakıcı üstlenmektedir. Koreografi çalışmaları da Yalın Hatipoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir.

Oyuncular ve Konu

Oyuncu kadrosunda Muharrem Dalfidan, Işıl Öztürk Sehlikoğlu ve Deniz Orakçı Yavuz gibi yetenekli isimler yer almaktadır. Oyun, modern bir kadın ile toplumun gözünde 'mükemmel' olarak tanımlanan bir erkek arasındaki karmaşık ilişkiyi mercek altına alıyor.

Prömiyer Detayları

'Mükemmel Partner' oyununun prömiyeri, 24 Ekim Perşembe günü saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Tiyatro severleri bu özel gösterimde buluşmaya davet ediyoruz.

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