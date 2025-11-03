10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

10 Kasım 2025 Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve liseler MEB takvimine göre 10-14 Kasım ara tatilinde; 10 Kasım resmi tatil değildir, üniversiteler derslere devam edecek.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 09:25
10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi?

10 Kasım'da okulların durumuna ilişkin merak bu yıl netlik kazandı. 10 Kasım 2025 Pazartesi gününe denk gelen Atatürk'ü Anma Günü için okulların açık olup olmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor.

10 Kasım Resmi Tatil mi?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü olarak anılıyor. Ancak bu tarih, kanunda belirtilen resmi tatiller arasında yer almamaktadır. Bu nedenle kamu kurumları ve hizmet veren kuruluşlar genel olarak normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecektir.

Ülke genelinde saat 09:05'te gerçekleştirilecek anma törenleri ve saygı duruşu ile Atatürk anılacaktır; fakat mesai faaliyetleri aksamayacaktır.

İlkokul, Ortaokul ve Liselerde Durum

Resmi tatil olmamasına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı çalışma takvimine göre bu yıl 10-14 Kasım tarihleri arasındaki dönem ilk ara tatil olarak planlanmıştır. Bu kapsamda 10 Kasım Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ders zili çalmayacak; okullar ara tatil dönemine girecektir.

Üniversitelerde Dersler İşlenecek Mi?

Üniversiteler, MEB takvimine bağlı olmayıp kendi akademik takvimlerini uygularlar. 10 Kasım'ın resmi tatil olmaması nedeniyle üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir. Derslerin işlenip işlenmeyeceği, ilgili fakülte ve yüksekokulların belirlediği programa göre şekillenecektir.

Özetle: 10 Kasım 2025 resmi tatil olmasa da ilkokul, ortaokul ve liseler MEB takvimine göre 10-14 Kasım ara tatil

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencilerinden büyük başarı: Hangar Teknoloji ve AR-GE Takımı TEKNOFEST 2024'te birinci oldu!
2
Ekonomik gıda zinciri devini vurdu! O firma iflas etti' Yüzlerce şube kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı!
3
Avrupa’da yılın otomobili belli oldu: Türkiye’de de fırtına gibi esecek!
4
Böyle iş ilanı görülmedi! Tam 200 bin TL maaş ile TÜBİTAK personel alımı başladı
5
Kışın Yaz Tatili Yapmanın Yolu: Vizesiz Uygun Ülkeler
6
2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor