10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi?

10 Kasım'da okulların durumuna ilişkin merak bu yıl netlik kazandı. 10 Kasım 2025 Pazartesi gününe denk gelen Atatürk'ü Anma Günü için okulların açık olup olmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor.

10 Kasım Resmi Tatil mi?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü olarak anılıyor. Ancak bu tarih, kanunda belirtilen resmi tatiller arasında yer almamaktadır. Bu nedenle kamu kurumları ve hizmet veren kuruluşlar genel olarak normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecektir.

Ülke genelinde saat 09:05'te gerçekleştirilecek anma törenleri ve saygı duruşu ile Atatürk anılacaktır; fakat mesai faaliyetleri aksamayacaktır.

İlkokul, Ortaokul ve Liselerde Durum

Resmi tatil olmamasına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı çalışma takvimine göre bu yıl 10-14 Kasım tarihleri arasındaki dönem ilk ara tatil olarak planlanmıştır. Bu kapsamda 10 Kasım Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ders zili çalmayacak; okullar ara tatil dönemine girecektir.

Üniversitelerde Dersler İşlenecek Mi?

Üniversiteler, MEB takvimine bağlı olmayıp kendi akademik takvimlerini uygularlar. 10 Kasım'ın resmi tatil olmaması nedeniyle üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir. Derslerin işlenip işlenmeyeceği, ilgili fakülte ve yüksekokulların belirlediği programa göre şekillenecektir.

Özetle: 10 Kasım 2025 resmi tatil olmasa da ilkokul, ortaokul ve liseler MEB takvimine göre 10-14 Kasım ara tatil