103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

Bir borç sebebiyle satışa konulan taşınmazlar ile alakalı ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak Gönen Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava gören bir dosya kapsamında Balıkesir'in Gönen ilçesi Şaroluk Mahallesi'nde bulunan bir tarla satışa çıkarıldığı ifade edilmiş bulunuyor. bir borç nedeniyle satışı gerçekleştirilecek taşınmazlar için ihale süreci başlatıldığı ifade edilirken, e-satış platformu üzerinden ayrıntılı bilgilerin erişime açıldığı belirtililiyor. Satışa sunulan tarlanın özellikleri, ihale fiyatı gibi bilgiler ile birlikte ihale tarihleri haberimizde

İCRADAN SATILIK TARLA

Satışa çıkarılan taşınmazın başlıca özellikleri şu şekilde:

Balıkesir ilinin Gönen ilçesine bağlı Şaroluk Mahallesi’nde yer alan taşınmazın özellikleri şu şekilde belirtildi. 1.037,42 m² büyüklüğündeki bu taşınmaz, 103.742,00 TL muhammen kıymeti ile satışa çıkarılmış durumda. %10 KDV oranı ile satışa sunulacak olan mülk, hem yatırımcılar hem de mülk edinmek isteyenler için avantajlı bir fiyata tekabül ediyor.





Taşınmazın satış süreci ile alakalı yapılan açıklamada iki farklı artırma ile gerçekleştirileceği belirtilirken, ilk artırma 25 Eylül 2024 tarihinde saat 10:19’da başlayacak ve 2 Ekim 2024 tarihinde yine saat 10:19’da sona erecek. Bu süre içerisinde yeterli teklifin alınmaması durumunda da ikinci oturum 24 Ekim 2024’te başlayacağı belirtildi. Taşınmaz ihalesi ile alakalı yapılan duyuruda ‘’İlgililerin, artırmaya katılmak için belirtilen tarihlere dikkat etmeleri ve gerekli hazırlıklarını yapmaları önem arz ediyor’’ denildi.

İhaleye katılmak isteyenler, esatis.uyap.gov.tr adresinden 2021/52 SATIŞ sayılı dosya numarasındaki ilana ulaşarak, taşınmaz hakkındaki bilgilere ulaşabilecek.