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11 ilde iş arayanlara müjde! Aile Bakanlığı bu kadrolara personel alımı yapacak

İş arayanlara bayram öncesi müjde! Kurban Bayramı yaklaşıyorken o bakanlıktan 11 şehirde yaşayan işsiz vatandaş için istihdam haberi geldi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 02.06.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 17:03
11 ilde iş arayanlara müjde! Aile Bakanlığı bu kadrolara personel alımı yapacak

İş ile ilgili sıkıntıların sona ermesi için kurum ve kuruluşlar istihdam projeleri ile işsiz vatandaşa destek olmaya çalışıyor. Bu projelere destek veren Aile Bakanlığından yeniden dev bir istihdam projesi geldi. Detaylar haberimizde…

dizi

AİLE BAKANLIĞI 11 ŞEHİR MEMUR VE İŞÇİ ALIMI: BÜRO GÖREVLİSİ, TEMİZLİK GÖREVLİSİ VE MEMUR ALIMI 2024

Aile Bakanlığı, 11 farklı ilde memur ve kamu çalışanı alımı ilanı yayınladı. KPSS puanı 60 olan ve KPSS'si olmayan personel alımı duyurularını yazımızda bulabilirsiniz.

AİLE BAKANLIĞI KPSS'SİZ VE KPSS'Lİ PERSONEL ALIM İLANLARINI DUYURDU.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı memur ve kamu çalışanı alımını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı SYDV'nin, bünyelerindeki boşlukları doldurmak amacıyla çeşitli pozisyonlara personel alımı yapacağı görülüyor. Bu yazımızda bu personel alım ilanlarına başvuru detaylarına yer verdik. Aşağıda açık pozisyonlar ve nasıl başvurulacağına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,

18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olması,

Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf tutulmuş veya askerlik hizmetini yapmamış olması,

En az 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlamış olması,

Kamu personeli seçme sınavında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olması,

Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

İşin niteliğine bağlı olarak eğitim düzeyi, yaş, tecrübe gibi özel koşulları sağlamaması,

İş tanımında belirtilen mesleki niteliklere sahip olması,

KADROLAR

Büro Görevlisi,

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi,

Temizlik Görevlisi,

Eğitmen,

İLANLAR VE BAŞVURU BİLGİSİ

Balıkesir Burhaniye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilanı için personel alımı olacaktır.

Sakarya Karapürçek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilanı için personel alımı olacaktır.

Bursa Kestel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilanı için personel alımı olacaktır.

Çorum Sungurlu Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı ilanı için personel alımı olacaktır.

Kütahya Pazarlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilanı için personel alımı olacaktır.

Batman/Sason Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilanı için personel alımı olacaktır.

Balıkesir Kepsut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilanı için personel alımı olacaktır.

Çorum Mecitözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilanı için personel alımı olacaktır.

Erzurum Hınıs Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilanı için personel alımı olacaktır.

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilanı için personel alımı olacaktır.

Erzurum Olur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilanı için personel alımı olacaktır.

Niğde Çiftlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilanı için personel alımı olacaktır.

Bursa Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilanı için personel alımı olacaktır.

Bursa Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilanı için personel alımı olacaktır.

Kayseri Sarız SYDV ilanı için personel alımı olacaktır.

Yozgat Şefaatli SYDV ilanı için personel alımı olacaktır.

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