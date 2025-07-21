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12 Punto 2025'te Ödüller Sahiplerini Buldu

TRT 12 Punto 2025 ödül töreninde, sinema projelerine uluslararası ödüller verildi. Öne çıkan projeler arasında 'Minotaur' ve 'Beirut 1931' bulunuyor.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 01:11
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 01:11
12 Punto 2025'te Ödüller Sahiplerini Buldu

12 Punto 2025'te Yarışan Projeler

TRT 12 Punto, bu yıl sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla 7. kez düzenlendi. Ödül töreninde, 'Minotaur', 'Beirut 1931', 'My Notes on Mars' ve 'Dead Hasan' projeleri, TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül Töreni Detayları

TRT 2'den canlı yayınlanan Feriye'deki ödül törenine TRT yönetimi, ekran yüzleri ve kültür-sanat dünyasından önemli isimlerin katıldığı anlaşıldı. TRT Genel Müdür Yardımcısı Mücahid Eker, açılışta sinemanın önemli hikayeler sunma ihtiyacının altını çizerek, bu alanda müşteri odaklı projelerin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Sinemaya Destek Mesajı

Eker, Türk sinemasına destek olma ve nitelikli eserler kazandırma hedefleri doğrultusunda kültürel değerlere odaklanarak tasarlanan projelere her aşamada destek verdiklerini ifade etti. Bu yılki 12 Punto ödüllerinin, sektörde önemli bir yere sahip olan projelere ev sahipliği yaptığını belirtti.

Değerli Ödüller Sahiplerini Buldu

Törende, 13-20 Temmuz arasında 35 farklı ülkeden 60 sinemacının katılımıyla gerçekleştirilen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto 2025 ödülleri verildi. Dünyaca ünlü jürinin değerlendirmeleri sonucunda dört projeye, TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü; üç projeye TRT Ortak Yapım Ödülü; ve üç projeye de TRT Ön Alım Ödülü ile altı projeye TRT Proje Geliştirme Ödülü tahsis edildi.

Filistinli Oyuncudan Güçlü Mesaj

Ödül verirken konuşma yapan Filistinli oyuncu Yasmine Al Massri, ödüllerin ardından yaptığı açıklamada, “Bugün Gazze’de açlıktan ölenler varken, sanatçı olarak nasıl sesimi duyurabilirim?” diyerek dikkat çekti. Massri, “Sahip olduğumuz tek şey sinema” diyerek, hikaye anlatmanın önemini vurguladı ve Filistin’in sesi olmanın değerini ifade etti.

Törenin Sonuçları ve Vurgulanan Değerler

Törenden sona ödül alanların teşekkür konuşmaları ve hatıra fotoğrafı çekimiyle etkinlik tamamlandı. Eker, “12 Punto, bu yıl da sinema severlere dopdolu günler yaşattı.” diyerek etkinliğin önemini vurguladı.

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "TRT...

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "TRT 12 Punto" ödül töreniyle sona erdi. Törende TRT Genel Müdür Yardımcısı Mücahid Eker konuşma yaptı.

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "TRT...

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "TRT 12 Punto" ödül töreniyle sona erdi. Törende TRT Genel Müdür Yardımcısı Mücahid Eker konuşma yaptı.

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