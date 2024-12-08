14. Abant Hamsi Festivali'nde 2 Ton Balık Tüketildi

14. Geleneksel Abant Hamsi Festivali'nde Hamsi Coşkusu

Bolu'da gerçekleştirilen 14. Geleneksel Abant Hamsi Festivali, katılımcıların yoğun ilgisiyle sarmalandı. Üniversiteli Trabzonsporlular Birliği (UNIGG) tarafından düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 2 ton hamsi ikram edildi.

Eğlencenin Keyfi ve Aşure Yolunda Uzun Kuyruklar

22 ilde yer alan 43 üniversiteden gelen yaklaşık 3 bin öğrenci ve davetli, mangalda pişirilen hamsilerin tadına bakmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Katılımcılar, hafif yağmur altında müzik eşliğinde horon oynayıp halay çekti.

Festivalin Organizasyonunda Coşku

Festivale ilişkin bilgi veren UNIGG Marmara Bölge Sorumlusu ve etkinliğin organizatörü Furkan Kaba, her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalin oldukça coşkulu geçtiğini vurguladı. Kaba, "Festivalimizin en büyük özelliği olan hamsi ve horon, tüm Trabzonluların gurbette birleşmesine vesile oluyor. Bu yıl da Bolu'da gerçekleştirdiğimiz etkinlikte yaklaşık 2 ton hamsi ikram ettik" dedi.

Yöresel Sanatçılarla Renkli Anlar

Festivalde ayrıca yöresel sanatçılar da konser vererek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Hamsi tutkunları ve eğlenceseverler, bu yıl da Abant'ta bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.