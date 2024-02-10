14 Şubat Çarşamba günü Kova burcunu neler bekliyor? İşte 14 Şubat sevgililer günü Kova burcu yorumu!

Mine Ölmez: 14 Şubat 2024 günlük Kova burcu yorumu

14 Şubat 2024 Çarşamba günü sevgililer günü. Peki bu gün burçlar için nasıl geçecek? Günlük burç yorumları, burçlarınızın aşk, iş, sağlık, para gibi konularda neler yaşayacağını size anlatıyor. Astroloji uzmanlarının hazırladığı günlük burç yorumları ile burcunuzun bugün size verdiği mesajları keşfedin. Aşk hayatınızdan iş hayatınıza, sağlığınızdan ekonomik durumunuza kadar pek çok alanda bilgi edinebilirsiniz. İşte 14 Şubat sevgililer günü Kova burcu yorumu:

Kova Burcu ve Yükselen Kova Burcu

Sevgili kova burçları, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ateşiniz mi var yoksa ateşli mi davranıyorsunuz? Bu aralar sinirlerinize ve öfkelerinize hakim olmanız gerekiyor. Çünkü önünüzdeki 20 gün sizin için zorlu geçecek. 14 Şubat’ta kova burçlarına kimse ateş etmesin. Lütfen sinirlerinize sahip çıkın. Sizi her konuda uyarmak istiyorum. Sakin olun, dikkatli olun, temkinli olun. Kavga, kaza, sakatlık gibi durumlardan uzak durun. Özellikle kovalar, dişlerinize, kemiklerinize dikkat edin. Ani hareketlerden kaçının. Toplardamar, varis, baldır ağrısı gibi sorunlar yaşamayın. Diz kapağınızdan ayağınıza kadar olan bölgeleri zorlamayın. Bunlar genel olarak söylediklerim. Tabii ki sizin hayatınızda neler oluyor, bunu bilemem. Bunlar genel bilgiler. Birazcık kovaların ruh ve beden sağlığına önem vermesi gereken bir süreç. Çok büyük bir değişim ve dönüşüm süreci içindesiniz. Lütfen bilerek belaya bulaşmayın. Mesela kavgacı biri olduğunuzu biliyorsunuz. Şerli biri olduğunuzu biliyorsunuz. Bütün şerlerden Allah’a sığının ve yolunuza bakın. Sizi ilgilendirmeyen insanların bile garip davranışlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu süreç sizin için çok güçlü bir dönüşüm süreci. Bazıları önemli ameliyatlar, operasyonlar geçirebilir. Bazıları sağlıkla ilgili konular yaşayabilir. Veya erteledikleri bir ameliyatı, bir dönüşümü gerçekleştirebilirler. Bazıları estetik olarak kendilerini değiştirebilirler. Bu süreci nasıl daha iyi atlatırsınız? Bir kere su ve toprakla bol bol temas edin. Ve mutlaka nefesinize dikkat edin. Sevdiğiniz müzikleri dinleyin. Size iyi gelen şarkıları daha çok dinleyin. Müzikleri daha çok dinleyin. İnsan ruhunu rahatlatan güzel seslere özen gösterin. Gül suyu, melisa, limon, portakal ben bunları tavsiye ediyorum. Ama sizin çok sevdiğiniz, kokladığınızda sizi çok rahatlatan çiçek kokuları neyse bununla da kendinize özen gösterin. Daha çok bakın, daha çok ilgilenin kendinize. Birazcık şu anlamda iyi, yıllardır bekledikleri, olmayan işler olmaya başlayabilir. Akmayan sular akmaya başlayabilir. Çok güzel gelişmeler olabilir kovalar. Benim tavsiyem şu, özellikle hiç olmasını istemediğiniz şeyler vardır ya bazen. Hani ben hiç bunu istemezdim, ilişkimde bunu hiç yaşamak istemezdim. Aile içinde bunu hiç yaşamak istemezdim. İşte bunlarla yüzleşmeniz gerekecek. Korktuğunuz şeylerle yüzleşmeniz gerekecek. O korkularınızı artık bırakmanın zamanı geldiğini bilin. Eğer özgür olmanız gerekiyorsa, özgür olacaksınız. Eğer bir ilişkinin sorumluluğunu almanız gerekiyorsa, bunu almak zorunda kalacaksınız. O yüzden hayatta bencil olmadan, bencil çeşmeden, karşı tarafı da düşünerek, ama kendi haklarınıza da özen göstererek, dengeli ilerlemeye gayret etmeniz gereken bir zamandan geçiyorsunuz. Yine yalnız olanların ilişki fırsatları çok olabilir. Ama işte öfke gözü dönmüştük, aşırı sinir, aşırı bela, kavgacı insanlardan kendinizi koruyun. Özellikle sizi uyarmak istiyorum. Benim tavsiyelerimi yaparsanız, bu süreç çok daha iyi geçirirsiniz. Sevgililer Günü için özel bir tavsiyem, her konuya dikkat etsin, ağzından çıkanı kulağı duysun, kavga çıkarmasın, sakin olsun, iyi uykusunu iyi alsın, bu aralar iyi dinlensin, sürekli biri yetişme telaşıyla kendini ve sevdiklerini ihmal etmesin. Önce sen, önce senin sağlığın ve huzurun ki, etrafına da bunu yayabilesin. Nefes egzersizleri bol bol, ya selam, ya halim bu isimleri zikredebilirsiniz.