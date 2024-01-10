15-21 Ocak Boğa burcu yorumu: Plüton'un Oğlak burcundan ayrılması Boğa burcunu nasıl etkiliyor?

Duygu Demir: 15-21 Ocak Burç Yorumları

11 Ocak'ta yeni bir ay başlıyor. 21 Ocağa kadar Plüton Oğlak burcunu terk edecek. Kova burcuna girecek. Bu yılın sonunda Plüto'nun son bir Oğlak ziyareti daha olacak. Ayrıldığı burçların konularını tamamen sonlandırmak için daha keskin enerjiler taşır. Plüton toplumu ilgilendiren konuları Kolektif enerjiyi ifade eder. Bireysel hayatlarımızda da çok uzun zamanlar, 2008 yılından beri, 14 yıllık konuları, çözmeye çalıştığımız temaları bitirme aşamasındayız. Plüton bizi güçlü kılan, hırslı yapan, çalıştıran, yapmak istediği şeyleri elde eden bir duruma sokan bir gezegen. Bu süreçte Oğlak burcunda ilerliyordu. Oğlak burcu kariyerle, finansal planlamayla toplumda bir konum kazanmakla güçlü olmakla alakalı. Şimdi ise burayı bırakıp, 21 Ocak sabahı saat 3 civarında, Kova burcuna geçiyor. Bu geçiş de özgürlük, bağımsızlık arayan, teknoloji ile yakından ilgilenen, insani yardım konularını daha çok ön plana çıkaran enerjiye dönüştürecek. Bizler de bireysel hayatlarımızda 15 yıldır çabaladığımız, bir düzen oluşturmak, para kazanmak, hiyerarşide konum edinmek için mücadele ettiğimiz şeyleri bir kenara atıp, unumu eledim eleğimi astım deyip hayatımda farklı şeyler arayacağız. 21 Ocağa kadar zorlu zamanlar olabilir.

Boğa Burcu ve Yükselen Boğa Burcu İçin 21 Ocak’a Kadar Olan Dönem

Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, önemli bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, size 21 Ocak’a kadar olan dönemi blok halinde anlatmak istiyorum. Bu dönemde Plüton, oğlak burcunu terk ediyor. Plüton, uzun zamandır oğlak burcunda ilerlerken, sizin açılarınızı destekliyordu. Hayalleriniz, hedefleriniz, ticaret, yurt dışı, uzun vadeli planlarınız, hepsiyle ilgili çalıştığınız ve emek harcadığınız konularda, artık size fayda sağlamayan ne varsa, bunları bitiriyorsunuz. Kendinize, toplumdaki konumunuza ve kariyerinize daha çok odaklanacağınız bir evreye giriyorsunuz.

Pluto’nun Bitirdiği Konular

Bu dönemde, pluto’nun sonlandırdığı krizli konular da var. Şu anda, iki tane krizli konumuz var. Birincisi, hukuki bir sorunumuz varsa veya hukuki bir soruna yol açabilecek bir durum varsa, bunu çok fazla zorlamamak ve sıkıştırmamak gerekiyor. Belki de bazılarımızın hukuki sorunu da bu dönemde çözülecektir. İkincisi, yurt dışıyla ilgili konularda da çok ısrarcı olmamak daha iyi olur. Mesela, üç kere Amerika’ya gitmek için vize'ye başvuru yaptınız ama olmadı. Dördüncü kez için bu dönemde başvurmayın. Yeni bir süreç başlıyor. 21 Ocak’tan sonra, bu konularda daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Yurt dışında yaşayacak mıyım, yaşamayacak mıyım, tanışacağım, taşınacağım, bunlarla ilgili kararlar da gündeme gelebilir.

Yeni Ay ve Merkür Jüpiter Üçgeni

Bu sürecin içinde, 11 Ocak’ta yeni ay var. Bu yeni ay, bütün bu konularda karar verme temasını getiriyor. 19-20 Ocak tarihlerinde ise biraz sert bir dönem var. Bu dönemde, ilişkilerinizle ilgili veya finansal anlamda çok zorlayıcı bir durum olmasa da, hayat şartlarının biraz daha yorucu ve sıkıcı olması, sizi biraz bunalıma sokabilir. Ama bu 19-20 Ocak sert döneminde, Merkür Jüpiter üçgeni ile de bazı konularda çözüm yolları bulabileceğinizi söyleyebilirim.