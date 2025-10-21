KBÜFEST Başladı: 81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor

Ülkenin kültürel zenginliği Karabük'te sergileniyor

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "KBÜFEST - 81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor" etkinliği, Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini yansıtan sergiler, sanat etkinlikleri, konserler, söyleşiler, yöresel gösteriler ve halk oyunlarıyla başladı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, açılış konuşmasında festivalin ikincisini düzenlediklerini belirterek üniversitede yenilikçi projelerle yeni bir vizyon ortaya koymaya çalıştıklarını ifade etti. Kırışık sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün ikincisini yapacağımız etkinlikte artık Türkiye'ye yayılan coşkuyu, yeni bir festival anlayışını, kendi illerini tanıtma heyecanını öğrencilerimizle, akademik personelimizle ve halkımızla buluşturuyoruz. Bu tür sosyal projelere önem veriyoruz. Bu sosyal projeler her birimizin gelişimine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu sosyal projelerle ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına son derece önemli değerler katacağımıza inanıyorum."

Açılışın ardından protokol üyeleri kurdele kesimi gerçekleştirdi ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Protokol üyeleri ile katılımcılar, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu önünde kurulan stantlarda 81 ilin ve öğrenci kulüplerinin tanıtımlarını gezdi.

Festivalin açılışına Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

KBÜFEST, çeşitli sergiler, sanat etkinlikleri, konserler, söyleşiler, yöresel gösteriler, halk oyunları ve yöresel lezzetlerle 81 ilin tanıtımına ev sahipliği yapıyor ve yarın sona erecek.

Festival kapsamında Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, kariyer söyleşilerinde yarın saat 14.00'te 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda konuşma yapacak.

