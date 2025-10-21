KBÜFEST Başladı: 81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde başlayan KBÜFEST'te 81 ilin kültürel zenginliği sergileniyor; etkinlik yarın sona erecek.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 15:53
KBÜFEST Başladı: 81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor

KBÜFEST Başladı: 81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor

Ülkenin kültürel zenginliği Karabük'te sergileniyor

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "KBÜFEST - 81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor" etkinliği, Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini yansıtan sergiler, sanat etkinlikleri, konserler, söyleşiler, yöresel gösteriler ve halk oyunlarıyla başladı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, açılış konuşmasında festivalin ikincisini düzenlediklerini belirterek üniversitede yenilikçi projelerle yeni bir vizyon ortaya koymaya çalıştıklarını ifade etti. Kırışık sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün ikincisini yapacağımız etkinlikte artık Türkiye'ye yayılan coşkuyu, yeni bir festival anlayışını, kendi illerini tanıtma heyecanını öğrencilerimizle, akademik personelimizle ve halkımızla buluşturuyoruz. Bu tür sosyal projelere önem veriyoruz. Bu sosyal projeler her birimizin gelişimine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu sosyal projelerle ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına son derece önemli değerler katacağımıza inanıyorum."

Açılışın ardından protokol üyeleri kurdele kesimi gerçekleştirdi ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Protokol üyeleri ile katılımcılar, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu önünde kurulan stantlarda 81 ilin ve öğrenci kulüplerinin tanıtımlarını gezdi.

Festivalin açılışına Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

KBÜFEST, çeşitli sergiler, sanat etkinlikleri, konserler, söyleşiler, yöresel gösteriler, halk oyunları ve yöresel lezzetlerle 81 ilin tanıtımına ev sahipliği yapıyor ve yarın sona erecek.

Festival kapsamında Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, kariyer söyleşilerinde yarın saat 14.00'te 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda konuşma yapacak.

Karabük'te "KBÜFEST- 81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor" etkinliği başladı. Karabük...

Karabük'te "KBÜFEST- 81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor" etkinliği başladı. Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye'nin kültürel zenginliği ile çeşitliliğinin sergilendiği etkinliğe, ülkenin dört bir yanından katılımcılar geldi.

Karabük'te "KBÜFEST- 81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor" etkinliği başladı. Karabük...

İLGİLİ HABERLER

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KBÜFEST Başladı: 81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor
2
Malatya'da Yüzük Tamirinden Taş Kesim Ustasına: Cengiz Taşdöğen
3
Tokat Sebastapolis'te 3 Yazıt Bulundu: I. Konstatin ve 'En tatlı' Mezar Yazıtı
4
Gümüşhane'de Coşkulu 'Kov Kalesi Şenliği' Gerçekleştirildi
5
Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!
6
Usta Şeften Evde Kolayca Hazırlayabileceğiniz Çıtır Çıtır Küt Böreği Tarifi: Geleneksel Bir Lezzet
7
TSE Personel Alım Başvuruları Başladı! En Az Lise Mezunu Adaylar için Memur Olma Fırsatı

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor