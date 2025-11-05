İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ağrı Eleşkirt Belediyesi, itfaiye teşkilatlarını güçlendirmek amacıyla toplam 201 yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Atamalar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak gerçekleştirilecek ve farklı eğitim düzeylerinden mezun adaylara kapı aralayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi — 200 İtfaiye Eri

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplam 200 kişilik istihdamla itfaiye teşkilatına önemli bir takviye yapacak. İlan, itfaiyecilik ön lisans mezunlarının yanı sıra mühendislik ve teknik alanlardan lisans mezunlarını da kapsıyor.

Bursa Başvuru ve Mezuniyet Şartları

Aşağıdaki mezuniyet düzeyleri ve koşullar Bursa ilanında yer almaktadır:

İtfaiyecilik Ön Lisans Programları: Kadro Adedi 72 — KPSS P93 — Sürücü Belgesi: En az (C).

Herhangi Bir Ön Lisans: Kadro Adedi 70 — KPSS P93 — Sürücü Belgesi: En az (C).

Herhangi Bir Lisans: Kadro Adedi 30 — KPSS P3 — Sürücü Belgesi: En az (C).

Mühendislik/Mimarlık (Kimya, Elektrik, İnşaat, Makine): Kadro Adedi 19 — KPSS P3 — Sürücü Belgesi: En az (B).

Teknik Ön Lisans (Elektrik, İnşaat, Makine vb.): Kadro Adedi 5 — KPSS P93 — Sürücü Belgesi: En az (B).

TOPLAM: 200

Adayların ayrıca itfaiyecilik mesleğinin gerektirdiği fiziki yeterliliğe sahip olmaları ve başvuru koşullarını sağlamaları bekleniyor. Fiziki şartlar arasında erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boy şartı ile boy-kilo farkının ±10 kg’ı aşmaması yer almaktadır. Başvurular şahsen yapılacak; posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.

Eleşkirt Belediyesi — 1 İtfaiye Eri

Ağrı Eleşkirt Belediyesi bir adet itfaiye eri kadrosu için alım yapacak. Bu kadroya başvuracak adaylardan aranan şartlar şunlardır:

Mezuniyet: Lisans düzeyinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programlarından birinden mezun olmak.

Cinsiyet: Erkek aday.

Sürücü Belgesi: En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

KPSS: KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Bu kadro, belirli lisans programlarından mezun erkek adayları hedefleyerek itfaiye teşkilatına farklı disiplinlerden uzmanlık katmayı amaçlıyor.

Genel Memur Başvuru Şartları

Her iki belediyenin ilanlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi (A) bendinde yer alan genel şartlar esas alınmaktadır. Öne çıkan başlıca maddeler:

Türk vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Belirtilen suçlardan (zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık vb.) mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak).

Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru Tarihleri ve Yerleri

Her iki kurumun başvuru tarihleri ve başvuru yerleri ilan metninde belirtilmiştir. Adayların kesin tarihler ve başvuru koşulları için resmi ilanları kontrol etmeleri gerekmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi — Kadro Adedi: 200 — Başvuru Şekli: Şahsen — Başvuru Yeri: Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (Adres resmi ilanda yer alacaktır) — Başlangıç/Bitiş Tarihi: Lütfen resmi ilanı kontrol ediniz.

Eleşkirt Belediye Başkanlığı — Kadro Adedi: 1 — Başvuru Şekli: Şahsen — Başvuru Yeri: Eleşkirt Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü (Ağrı) — Başlangıç/Bitiş Tarihi: Lütfen resmi ilanı kontrol ediniz.

İlanlara başvuracak adayların, ilan metnindeki tüm şartları dikkatle incelemeleri ve belgelerini eksiksiz hazırlayarak belirtilen süreler içinde şahsen başvurmaları önem taşıyor.