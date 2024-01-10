15-21 Ocak Oğlak burcu yorumu: Plüton'un Oğlak burcundan ayrılması nasıl etkileyecek?

Duygu Demir: 15-21 Ocak burç yorumları

11 Ocak'ta yeni bir ay başlıyor. 21 Ocağa kadar Plüton Oğlak burcunu terk edecek. Kova burcuna girecek. Bu yılın sonunda Plüto'nun son bir Oğlak ziyareti daha olacak. Ayrıldığı burçların konularını tamamen sonlandırmak için daha keskin enerjiler taşır. Plüton toplumu ilgilendiren konuları Kolektif enerjiyi ifade eder. Bireysel hayatlarımızda da çok uzun zamanlar, 2008 yılından beri, 14 yıllık konuları, çözmeye çalıştığımız temaları bitirme aşamasındayız. Plüton bizi güçlü kılan, hırslı yapan, çalıştıran, yapmak istediği şeyleri elde eden bir duruma sokan bir gezegen. Bu süreçte Oğlak burcunda ilerliyordu. Oğlak burcu kariyerle, finansal planlamayla toplumda bir konum kazanmakla güçlü olmakla alakalı. Şimdi ise burayı bırakıp, 21 Ocak sabahı saat 3 civarında, Kova burcuna geçiyor. Bu geçiş de özgürlük, bağımsızlık arayan, teknoloji ile yakından ilgilenen, insani yardım konularını daha çok ön plana çıkaran enerjiye dönüştürecek. Bizler de bireysel hayatlarımızda 15 yıldır çabaladığımız, bir düzen oluşturmak, para kazanmak, hiyerarşide konum edinmek için mücadele ettiğimiz şeyleri bir kenara atıp, unumu eledim eleğimi astım deyip hayatımda farklı şeyler arayacağız. 21 Ocağa kadar zorlu zamanlar olabilir.

Oğlak Burcu İçin Önemli Bir Dönem

Sevgili Oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sizin için çok önemli bir dönemdesiniz. 21 Ocak'a kadar blok evre olarak nitelendirdiğim bu süreçte, Plüton'un burcunuzda yaptığı hareketler hayatınızda birçok şeyi tamamlamanıza, bitirmenize ve yeni bir başlangıç yapmanıza neden oluyor. 2008 yılından beri uğraştığınız, emek verdiğiniz birçok konuda artık son noktayı koyuyorsunuz. Bu konularda size baskı yapan, sizi yoran, sizi engelleyen her şeyden uzaklaşıyorsunuz. Kendinize daha net sınırlar çiziyor, daha net kararlar alıyorsunuz.

Hayatınızda Değişiklikler Yapmak İstiyorsunuz

Bazılarınız hayatınızda radikal değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Artık yalnız başınıza mücadele etmek, hayatın tüm yükünü omuzlarınızda taşımak istemiyorsunuz. Sorumluluklarınızı azaltmak, bazı şeyleri geride bırakmak, yeni bir sayfa açmak istiyorsunuz. Dış görünüşünüzü, mesleğinizi, ilişkinizi değiştirenler, yürümediğini anladığınız, sizi mutsuz eden kariyer konularından vazgeçenler arasında olabilirsiniz. Bu süreçte sizin için hayatınızda bir dönüm noktası olacak kararlar almanız mümkün. Bu kararları alırken lütfen sağlığınıza dikkat edin, kaygılarınızı yönetmek için size yardımcı olacak araçlardan yararlanın.

Ev Hayatınız ve Kariyeriniz Arasında Bir Dengede Olun

Bir diğer önemli konu da ev hayatınız ve kariyeriniz arasındaki denge. 11 Ocak'taki yeni ay ile birlikte, ev hayatınıza daha fazla önem vermeye başlayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili bir şeyleri değiştirmek, yeni bir yola girmek, kabuğunuzu kırmak isteyebilirsiniz. Belki çok çalıştığınız, çok emek verdiğiniz bazı şeyleri artık sadece görünürlüğünüzü ve varlığınızı korumak için yapmak istemiyorsunuz. Kendi değerinizi, kıymetinizi çok daha iyi biliyorsunuz. 11 Ocak kararlar zamanı, 21 Ocak'a kadar sabırlı olun. Zaten 10 Ocak Pazar günü Merkür oğlak burcuna geçiyor, daha net, daha mantıklı, daha analitik kararlar almaya başlıyorsunuz. Bu süreçle beraber hayatınız değişiyor sevgili oğlaklar.