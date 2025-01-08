Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Aile Bakanlığı, ülkemizde maddi yetersizlik çeken vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla özellikle öğrencilere yönelik ulaşım desteği artırıldı. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen yıl 1250 TL olan ulaşım desteği tutarının, bu yıl 1900 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Bu karar, Türkiye’de eğitim gören ve maddi imkansızlık yaşayan öğrenciler için büyük bir önem taşıyor. Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, 2022 yılından itibaren hayata geçirilen ulaşım desteği ile birlikte 100 binden fazla öğrenciye ulaştıklarını vurguladı ve yeni tutarın öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

Ulaşım Desteği Tutarında Önemli Artış

Bakan Göktaş, Ulaşım Desteği üst limit tutarını tek yön için 1250 TL'den 1900 TL'ye yükseltilmesiyle ilgili, "Öğrencilerimize bu yıl vereceğimiz desteğin tutarını güncelledik" dedi. Destek ödemeleri, sosyal yardım alan hanelerde eğitim gören ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerini kapsayarak ailelerin üzerindeki mali yükü hafiflemeyi hedefliyor.

Ulaşım Desteği Başvuruları Nasıl Yapılır?

Ulaşım Desteği’nden yararlanmak isteyen öğrencilerin aileleri, yaşadıkları bölgelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunarak destek talep edebilirler. Başvuru süreci hakkında detaylı bilgiye de aynı kuruluşlardan ulaşabilirler.