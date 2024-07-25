16. Dünya Barış Çocukları Festivali Başladı

16. Dünya Barış Çocukları Festivali Resmi Olarak Açıldı

Fas'ta gerçekleşen 16. Dünya Barış Çocukları Festivali, Buregreg Vakfı tarafından Fas Krallığı'nın desteğiyle başladı. Festival, 26 ülkeden gelen çocukların halk dansları ile barış mesajı vermeyi hedefliyor.

Fildişi Sahili'nden Önemli Vurgu

Festivalin açılışında Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkan Vekili Tumdia Yaya, dünya genelindeki savaşların etkilerine dikkat çekerek, Filistin'deki insani durumu ele aldı. Yaya, Gazze'de 40 bin sivilin hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin üçte birinin çocuklardan oluştuğunu belirterek, savaşların sona ermesi için çağrılarda bulundu.

Türkiye Temsil Ediliyor

Türkiye'den TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu, festivaldeki açılış programında yer aldı. Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, festivalin Türkiye’deki "TRT 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği"nden esinlendiğini ifade etti. Kılıç, gençlerin bu festivalde en iyi şekilde temsil edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Festivalin açılışında, Türkiye’yi temsil eden TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu, Karadeniz Bölgesi’ne ait horon performansı ile izleyicilerden büyük alkış aldı.

Fas'ta Barış Mesajı Veriliyor

Fas Kralı 6. Muhammed’in himayesinde düzenlenen ve her yıl Kral’ın tahta çıkış tarihinden önceki hafta gerçekleştirilen festival, bu yıl 16. kez yapılıyor. Festival, Fas’ın Sale ve Rabat şehirlerinde bir hafta boyunca sürecek gösterilere ev sahipliği yaparak kentin tarihi ve kültürel özelliklerini tanıtmayı amaçlıyor.

Toplamda 26 ülkeden halk dansları ekipleri, performanslarıyla dünya genelinde barış mesajı geliştirmeyi sürdürüyor.