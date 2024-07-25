Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

16. Dünya Barış Çocukları Festivali Başladı

Fas'ta düzenlenen festival, 26 ülkeden çocukların barış mesajlarıyla dolu gösterilerine ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 07:34
16. Dünya Barış Çocukları Festivali Başladı

16. Dünya Barış Çocukları Festivali Resmi Olarak Açıldı

Fas'ta gerçekleşen 16. Dünya Barış Çocukları Festivali, Buregreg Vakfı tarafından Fas Krallığı'nın desteğiyle başladı. Festival, 26 ülkeden gelen çocukların halk dansları ile barış mesajı vermeyi hedefliyor.

Fildişi Sahili'nden Önemli Vurgu

Festivalin açılışında Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkan Vekili Tumdia Yaya, dünya genelindeki savaşların etkilerine dikkat çekerek, Filistin'deki insani durumu ele aldı. Yaya, Gazze'de 40 bin sivilin hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin üçte birinin çocuklardan oluştuğunu belirterek, savaşların sona ermesi için çağrılarda bulundu.

Türkiye Temsil Ediliyor

Türkiye'den TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu, festivaldeki açılış programında yer aldı. Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, festivalin Türkiye’deki "TRT 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği"nden esinlendiğini ifade etti. Kılıç, gençlerin bu festivalde en iyi şekilde temsil edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Karadeniz Horonu ile Büyük Beğeni Topladılar

Festivalin açılışında, Türkiye’yi temsil eden TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu, Karadeniz Bölgesi’ne ait horon performansı ile izleyicilerden büyük alkış aldı.

Fas'ta Barış Mesajı Veriliyor

Fas Kralı 6. Muhammed’in himayesinde düzenlenen ve her yıl Kral’ın tahta çıkış tarihinden önceki hafta gerçekleştirilen festival, bu yıl 16. kez yapılıyor. Festival, Fas’ın Sale ve Rabat şehirlerinde bir hafta boyunca sürecek gösterilere ev sahipliği yaparak kentin tarihi ve kültürel özelliklerini tanıtmayı amaçlıyor.

Toplamda 26 ülkeden halk dansları ekipleri, performanslarıyla dünya genelinde barış mesajı geliştirmeyi sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Tüm Türkiye'de ücretsiz oldu!

Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik ödeme! Tarih verildi: Hesaplara yatırılacak!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!

Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik ödeme! Tarih verildi: Hesaplara yatırılacak!

Evi olmayana 300 bin TL devlet desteği! Başvuruda tek şart var!

Solmuş çiçekleri hayata döndürüyor! Onun adı çiçek coşturan!

Hamam böceklerinin sonunu getiren karışım! Karbonatla karıştırıp dökün!

Evi arsası olmayana son fırsat! 80 ilde sudan ucuza konut satılacak!

Bakanlık az önce duyurdu! 3000 TL oldu: Milyonlarca kişiyi kapsıyor

Belediyeye yüksek maaşlı personel alımı! İlkokul, lise, lisans mezunları dikkat!

Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Tüm Türkiye'de ücretsiz oldu!

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!