17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

17 Aralık 2024 tarihinde, BİM marketleri aktüel ürün kataloğunu duyurdu ve büyük indirimlerle dolu fırsatlar tüketicilere sunuluyor. Salı günleri alışveriş tutkunlarının adresi olan BİM, bu hafta da zengin içerikli bir katalog ile karşınızda!

17 Aralık BİM Aktüel Kataloğunda Neler Var?

BİM'in bu haftaki aktüel ürün kataloglarında, hem kişisel bakım hem de gıda ürünleri gibi geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.

İndirimli Kişisel Bakım Ürünleri

Dikkat çeken kişisel bakım ürünleri arasında makyaj süngeri 45 TL, 100 ml parfüm 145 TL ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca, Nivea 200 ml deodorant 95 TL, Golden Rose ürünleri ise şu fiyatlarla raflarda yer alacak: lip gloss 109 TL, ojeler 35 TL, mascara 99 TL ve ışıltı eyeliner 99 TL. Flormar'dan renkli lip balm 85 TL, BB krem 179 TL ve Concealer 189 TL olarak satışa sunulacak. Loreal markasının kırışıklık karşıtı yüz kremi 159 TL, buhar karşıtı bakım serumu 209 TL fiyatlarıyla tüketicilerin seçimine sunulacak. Ayrıca, kağıt 100 bakım maskesi 24,50 TL, küçük kil maskesi 19,50 TL ve Nivea 250 ml el ve vücut kremi ise 79 TL'den satışa sunulacak.

17 Aralık kataloglarında termal ve külotlu çorap seçenekleri de dikkat çekiyor. Penti külotlu çorap 89 TL, Kadın Casilli termal çorap 119 TL ve ten görünümde polar külotlu çorap 189 TL fiyatlarıyla raflarda olacak.

Gıda Ürünlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

BİM 17 Aralık 2024 kataloglarında, süt ürünleri de mevcut. Dost 5 kg yarım yağlı yoğurt 149 TL, İçim 3 kg az yağlı yoğurt 79,50 TL’den satışa sunulacak. Aknaz yarım yağlı dilimli tost peyniri 189 TL ve Otat markalı yarım yağlı tost peyniri 249 TL ile tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Ayrıca, Ülker başta olmak üzere atıştırmalıklarda da birçok avantaj bulunuyor. Mega boy cips çeşitleri 39,50 TL fiyatlarıyla, Doritos, Lays ve Ruffles markalarının cipsleri raflarda yer alacak.

BİM’in bu haftaki aktüel ürünleri, cazip fiyatlarıyla alışveriş severlerin dikkatini çekecek. 17 Aralık 2024 Salı günü BİM mağazalarında büyük indirimlerle dolu alışveriş günlerine hazır olun!