17. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali Yarın Başlıyor

Ankara Çubuk'ta düzenlenen 17. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali yarın Çubukabad Parkı'nda başlayıp 7 Eylül'e kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:58
Çubukabad Parkı'nda 7 Eylül'e kadar sürecek etkinliklerde stantlar ve gösteriler yer alacak

Ankara'da, Çubuk Belediyesince bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali yarın başlayacak.

Festival öncesi Rusya, Kosova, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek ve Gaziantep'ten gelen dans toplulukları, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından belediyenin toplantı salonunda Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) heyetiyle bir araya gelindi.

Baki Demirbaş, katılımcılara hitap ederek organizasyonun Türkiye'nin önemli festivallerinden biri olduğunu vurguladı. Demirbaş, "Çubuk turşusu, 30 çeşidiyle hem ülkemizde hem de ihracatta marka değeri olan, ilçemize ekonomik katkı sağlayan çok önemli bir ürün. Bu festival, üreticilerimize ve esnafımıza büyük canlılık katıyor. Bu yıl da milyonlara yaklaşan ziyaretçi bekliyoruz." diye konuştu.

CIOFF Türkiye Başkanı Muammer Arslan ise 17. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nin organizasyonu nedeniyle Demirbaş ve belediye personeline teşekkür etti.

Çubukabad Parkı'nda yarın başlayacak ve 7 Eylül'e kadar sürecek festivalde, yöresel ürün stantları, gastronomi etkinlikleri, dans gösterileri ile sahne performansları yer alacak.

