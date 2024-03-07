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Bankada memur olmak isteyene kaçmaz fırsat! İŞ Bankası başvuru ekranını bugün açtı

Memur olmak gibi hayali olanlara İş Bankası'ndan başvuru ekranı açıldı. Başvuru şartları ve başvuru sayfasına dair tüm detaylar açıklandı...

Yayın Tarihi: 07.03.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:48
Bankada memur olmak isteyene kaçmaz fırsat! İŞ Bankası başvuru ekranını bugün açtı

Türkiye İş Bankası Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanla beraber temel bankacılık hizmetlerini yerine getirmek için memur pozisyonlarında görev alacak çalışma arkadaşları aranıyor. 1 Mart tarihiyle beraber başlayacak olan başvurular 11 Mart'a kadar devam edecek. İşte İş Bankası memur alım şartları haberimizde.

BAŞVURU KOŞULLARI
-TC vatandaşı olak
-4 yıllık üniversite mezunu olmak
-30 yaşını doldurmamış olmak
-Askerlik görevini tamamlamaış olmak
-Görevini yapmasına engel sağlık sorunlarının bulunmaması
-Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak.
-Affa uğramış olsa bile hapis cezası almamak
-İstanbul ilinde ve belirtilen ilçelerde ikamet ediyor olmak.  Belirtilen ilçeler dışında ikamet eden adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU DETAYLARI
11 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek başvurular https://ik.isbank.com.tr/is-ilanlari-listesi adresinden tamamlanır.

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