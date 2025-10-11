Mersin'de 7. Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali başladı

Açılış ve organizasyon

Mersin'de bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, Yenişehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü işbirliğiyle Kushimoto Sokağı'nda kapılarını açtı. Açılışta bando ekipleri bir müzik dinletisi sundu.

Yenişehir Belediye Başkan Vekili Çağdaş Dutlu, etkinlikte ilçenin yalnızca altyapıyla değil eğitim, sanat ve kültürle de büyüdüğünü vurguladı. Dutlu, konuşmasında şunları söyledi: "Sanat, herkes içindir ve kent yaşamının doğal parçasıdır. Festivalimiz sanatın yanı sıra kentimizdeki insanları bir araya getirmesi, aynı duyguları paylaşmasını, kaynaşmasını ve Yenişehir'in sosyal yaşamına canlılık getirmesini sağlayan bir etkinliktir."

Katılımcılar, program ve toplumsal fayda

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da festivale katkı sunanlara teşekkür ederek, sanat ve sanatçının yanında olacaklarını ifade etti. Konuşmaların ardından katılımcılar sokakta açılan stantları gezdi.

Festival boyunca farklı kentlerden gelen müzisyenler performans sergileyecek ve etkinlik yarın sona erecek.

Önemli not: Festival kapsamında kurulan stantlardan elde edilen kiralama gelirinin deprem bölgesindeki çocukların yararına kullanılacağı bildirildi.

