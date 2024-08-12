18-35 yaşa o kurumdan memurluk teklifi geldi! İŞKUR’a bugün başvuranlar daimi işçi olacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD), personel alımı ile alakalı ihtiyaç duyulan pozisyonlar ve açık kadroları belirledi. Resmi Gazete’de yar alan bilgilere göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacağı belirtildi. TCDD, 2024 dönemi için çeşitli unvanlarda 195 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında sağlanacak olan bu alımlar ile alakalı tüm detaylar resmi makamlarca onaylanıp, kamuoyuna sunuldu.

TCDD PARSONEL ALIMI BAŞVURUSU İŞKUR’DAN

TCDD tarafından yapılan açıklamada alımların İŞKUR üzerinden yapılacağı belirtildi. Başvurular, 12 Ağustos 2024 ile 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında İŞKUR'un internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilebilecek. Açıklamada her adayın sadece 1 meslek dalına başvuru yapabileceği belirtildi. Adaylar, yalnızca bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapma hakkına sahip olacak.





TCDD ALIM ŞARTLARI

Herhangi bir suçtan mahkum olmayan adayların, kamu haklarından da mahrum olmaması durumunda ve Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almaması şartına başvurular yapılabilecek iken sadece 18 - 35 yaş arasındaki bireylerin başvuru yapabileceği belirtilmiş bulunuyor. Erkekler için askerlik görevini tamamlayan ya da askerlikten muaf olan bireylerin ilan edilen pozisyonlar için belirtilen eğitim seviyesine sahip olması zorunluluğu mevcut iken, görevini sürdürebileceği herhangi bir sağlık sorunu olmaması şartı da bulunuyor

TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

Bugün itibarıyla başlayan başvurular 16 Ağustos 2024 tarihine kadar İŞKUR internet sitesi üzerinden tamamlanabilecek. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonrasında istenen belgelerin TCDD insan kaynakları başkanlığına teslim edilmesi gerekliliği mevcut. Evrakları kabul edilen adayların sözlü sınava çağrılacağı belirtilirken Özellikle de beceri ve mesleki yeterlilik seviyelerinin bu sınav sürecinde değerlendirileceği de açıklanmış bulunuyor. Açık bulunan mesleğin bölümünden mezun olan bireyler KPSS puanını göre yerleştirileceği biliniyor.