Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

18-35 yaşa o kurumdan memurluk teklifi geldi! İŞKUR’a bugün başvuranlar daimi işçi olacak

ürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD), personel alımı ile alakalı ihtiyaç duyulan pozisyonlar ve açık kadroları belirledi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 09:25
18-35 yaşa o kurumdan memurluk teklifi geldi! İŞKUR’a bugün başvuranlar daimi işçi olacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD), personel alımı ile alakalı ihtiyaç duyulan pozisyonlar ve açık kadroları belirledi. Resmi Gazete’de yar alan bilgilere göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacağı belirtildi. TCDD, 2024 dönemi için çeşitli unvanlarda 195 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında sağlanacak olan bu alımlar ile alakalı tüm detaylar resmi makamlarca onaylanıp, kamuoyuna sunuldu.

TCDD PARSONEL ALIMI BAŞVURUSU İŞKUR’DAN

TCDD tarafından yapılan açıklamada alımların İŞKUR üzerinden yapılacağı belirtildi. Başvurular, 12 Ağustos 2024 ile 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında İŞKUR'un internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilebilecek. Açıklamada her adayın sadece 1 meslek dalına başvuru yapabileceği belirtildi. Adaylar, yalnızca bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapma hakkına sahip olacak.

tl

TCDD ALIM ŞARTLARI

Herhangi bir suçtan mahkum olmayan adayların, kamu haklarından da mahrum olmaması durumunda ve Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almaması şartına başvurular yapılabilecek iken sadece 18 - 35 yaş arasındaki bireylerin başvuru yapabileceği belirtilmiş bulunuyor. Erkekler için askerlik görevini tamamlayan ya da askerlikten muaf olan bireylerin ilan edilen pozisyonlar için belirtilen eğitim seviyesine sahip olması zorunluluğu mevcut iken, görevini sürdürebileceği herhangi bir sağlık sorunu olmaması şartı da bulunuyor

TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

Bugün itibarıyla başlayan başvurular 16 Ağustos 2024 tarihine kadar İŞKUR internet sitesi üzerinden tamamlanabilecek. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonrasında istenen belgelerin TCDD insan kaynakları başkanlığına teslim edilmesi gerekliliği mevcut. Evrakları kabul edilen adayların sözlü sınava çağrılacağı belirtilirken Özellikle de beceri ve mesleki yeterlilik seviyelerinin bu sınav sürecinde değerlendirileceği de açıklanmış bulunuyor. Açık bulunan mesleğin bölümünden mezun olan bireyler KPSS puanını göre yerleştirileceği biliniyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı
7
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Vatandaşa gece yarısı yüzde 233 zam şoku! Resmi Gazete de 00.00'da onay verildi

Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!

18-35 yaşa o kurumdan memurluk teklifi geldi! İŞKUR’a bugün başvuranlar daimi işçi olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı