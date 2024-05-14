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18 yaş üzeri iş arayanlara müjde! 81 ilde sınavsız mülakatsız dev personel alımı başladı

18 yaşını geçenler başvuru yapabilecekler! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 23:17
18 yaş üzeri iş arayanlara müjde! 81 ilde sınavsız mülakatsız dev personel alımı başladı

Personel alımları son hızıyla devam ediyor! Bu fırsatı kaçırmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ ARAYANLARA GÜZEL HABER

İş arayan adayların yüzünü güldürecek ilanlar İŞKUR üzerinden yayımlandı. İŞKUR üzerinden yapılan son duyurulara göre birçok hastaneye Güvenlik Görevlisi, Hastane Hizmetlisi, Hastane Yönetim ve Organizasyon Meslek Elemanı, Klinik Destek Elemanı ve Temizlik Personeli alımı yapılacak. 

hastanelere personel alımı

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az 18 yaşında olması, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması, dış görünüşüne özen göstermesi, en az ilkokul mezunu olması, adli sicil kaydının temiz olması, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması şartlarını taşımaları gerekiyor. Başvuru sonrasında adaylar ön eleme süreçlerine girecek ve şartları değerlendirilecek. Şartları taşıyan adaylar mülakata girecek ve mülakat aşamasını da geçen adaylar hastanede başvuru yaptıkları kadrolarda çalışma hayatına başlayabilecek. 

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