18 yaş üzeri sağlık personeli alımı! En az ilkokul mezunları başvurabilecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Personel A.Ş. tarafından çeşitli boş pozisyonlar için yeni eleman alımı yapılacağı ilan edildi. Sağlık sektöründe tecrübeli Acil Tıp Teknisyeni, Paramedik ve Ambulans Şoförü pozisyonları için aday arayışı başlamıştır. Paramedik, Acil Tıp Teknisyeni ve Ambulans Şoförü kadroları için başvurular kabul edilecektir. Adayların dikkatine sunulan tüm ayrıntılar ve başvuru koşulları şöyledir.





Başvuru için Gerekli Genel Koşullar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu,

18 yaşını tamamlamış olma gerekliliği,

Askerlik görevini yerine getirmiş olmak ya da bu görevden muaf tutulmuş olmak,

Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak,

Adli sicil geçmişinin temiz olması,

Sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli aylığı almıyor olmak (şoför pozisyonu için),

Minimum ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak (şoför pozisyonu için),

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ilk yardım sertifikasına sahip olmak (şoför pozisyonu için),

Acil Tıp Teknisyeni, Paramedik veya Hemşire unvanına sahip olan adaylar için ilk yardım sertifikası zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sağlık Personeli Alımı İçin Gerekli Nitelikler

Acil Tıp Teknisyeni pozisyonu için, adayların sağlık meslek lisesinin acil tıp teknisyenliği alanından mezun olmaları gerekmektedir.

Paramedik kadrosu için, önlisans düzeyinde ilk ve acil yardım veya paramedik programlarından mezun olma şartı aranmaktadır.

Şoför alımında ise, adayların en az ilkokul mezunu olmaları, B sınıfı ehliyete ve SRC2 ile SRC4 belgelerine sahip olmaları beklenmektedir.

Başvuru Süreci ve İletişim Bilgileri

Başvurular, 8 Temmuz - 12 Temmuz 2024 tarih aralığında, gerekli evraklarla birlikte İstiklal Mahallesi, Kent Sokak, No:3/1 Süleymanpaşa adresine bizzat yapılabilecektir. Başvuru şartlarını karşılayan adaylara, mülakat bilgileri SMS ile iletilmek üzere planlanmıştır.

Personel alımına ilişkin başvuru rehberi.